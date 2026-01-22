بسبب خلل فني.. اليابان تغلق مفاعلًا نوويًا بعد ساعات من إعادة تشغيله

أغلقت اليوم مفاعلًا نوويًا في أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، بعد ساعات قليلة من إعادة تشغيله لأول مرة منذ كارثة عام 2011، بسبب خلل فني، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت شركة " إليكتريك " (تيبكو) أعادت مساء الأربعاء تشغيل المفاعل رقم 6 في مجمع كاشيوازاكي-كاريوا في شمال وسط اليابان، بعد 14 عامًا من التوقف، حيث بدأ العمال رفع قضبان التحكم المسؤولة عن امتصاص النيوترونات لبدء الانشطار .

إلا أن التشغيل توقف بعد ساعات نتيجة خلل فني في قضبان التحكم، الضرورية لضمان تشغيل وإيقاف المفاعل بأمان، بحسب بيان الشركة.

وأكدت الشركة، التي تدير أيضًا محطة فوكوشيما المنكوبة، عدم وجود أي مشكلة تتعلق بالسلامة نتيجة الخلل الفني.وأعلن رئيس محطة كاشيوازاك-كاريوا النووية، تاكيوكي إيناجاكي، في ، أنه قرر وقف تشغيل المفاعل لضمان السلامة.