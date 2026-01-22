تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بسبب خلل فني.. اليابان تغلق مفاعلًا نوويًا بعد ساعات من إعادة تشغيله

Lebanon 24
22-01-2026 | 10:53
A-
A+
بسبب خلل فني.. اليابان تغلق مفاعلًا نوويًا بعد ساعات من إعادة تشغيله
بسبب خلل فني.. اليابان تغلق مفاعلًا نوويًا بعد ساعات من إعادة تشغيله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أغلقت اليابان اليوم مفاعلًا نوويًا في أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، بعد ساعات قليلة من إعادة تشغيله لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما عام 2011، بسبب خلل فني، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت شركة "طوكيو إليكتريك باور" (تيبكو) أعادت مساء الأربعاء تشغيل المفاعل رقم 6 في مجمع كاشيوازاكي-كاريوا في شمال وسط اليابان، بعد 14 عامًا من التوقف، حيث بدأ العمال رفع قضبان التحكم المسؤولة عن امتصاص النيوترونات لبدء الانشطار النووي.

إلا أن التشغيل توقف بعد ساعات نتيجة خلل فني في قضبان التحكم، الضرورية لضمان تشغيل وإيقاف المفاعل بأمان، بحسب بيان الشركة.


وأكدت الشركة، التي تدير أيضًا محطة فوكوشيما المنكوبة، عدم وجود أي مشكلة تتعلق بالسلامة نتيجة الخلل الفني.

وأعلن رئيس محطة كاشيوازاك-كاريوا النووية، تاكيوكي إيناجاكي، في مؤتمر صحفي، أنه قرر وقف تشغيل المفاعل لضمان السلامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: سقوط مروحية إسرائيلية جنوب الضفة بسبب خلل فني دون إصابات
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ساعات من إعادة تشغيلها.. وقف عمل أكبر محطة نووية بالعالم
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كهرباء كردستان العراق: فقدان 1000 ميغاواط جراء خلل فني في حقل كورمور
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 777 تابعة لـ"إير إنديا" الهندية جراء خلل فني
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24

إعادة تشغيل

مؤتمر صحفي

فوكوشيما

النووي

طوكيو

إينا

باور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-01-22
Lebanon24
14:49 | 2026-01-22
Lebanon24
14:27 | 2026-01-22
Lebanon24
14:22 | 2026-01-22
Lebanon24
14:10 | 2026-01-22
Lebanon24
14:00 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24