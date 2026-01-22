بسبب خلل فني.. اليابان تغلق مفاعلًا نوويًا بعد ساعات من إعادة تشغيله

أغلقت اليابان اليوم مفاعلًا نوويًا في أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، بعد ساعات قليلة من إعادة تشغيله لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما عام 2011، بسبب خلل فني، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وكانت شركة "طوكيو إليكتريك باور" (تيبكو) أعادت مساء الأربعاء تشغيل المفاعل رقم 6 في مجمع كاشيوازاكي-كاريوا في شمال وسط اليابان، بعد 14 عامًا من التوقف، حيث بدأ العمال رفع قضبان التحكم المسؤولة عن امتصاص النيوترونات لبدء الانشطار النووي.
إلا أن التشغيل توقف بعد ساعات نتيجة خلل فني في قضبان التحكم، الضرورية لضمان تشغيل وإيقاف المفاعل بأمان، بحسب بيان الشركة.