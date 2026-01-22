تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد أحداث إيران.. بزشكيان يتحدث عن "انتقام" ويعد بمراجعة الثغرات

Lebanon 24
22-01-2026 | 11:28
A-
A+
بعد أحداث إيران.. بزشكيان يتحدث عن انتقام ويعد بمراجعة الثغرات
بعد أحداث إيران.. بزشكيان يتحدث عن انتقام ويعد بمراجعة الثغرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن ما جرى هو "مؤامرة أميركية وصهيونية" واعتبرها "انتقاماً من الشعب الإيراني" بعد "هزيمتهما في حرب الـ12 يوماً".

وأوضح بزشكيان أنه كلّف مجموعات مختلفة بإجراء تحقيق دقيق في أسباب ودوافع الأحداث، بهدف تحديد "الجذور الحقيقية للعنف" و"استئصالها". وفي الوقت نفسه، شدد على أن "الاحتجاج حق طبيعي للمواطنين"، وأن الحكومة ترى نفسها ملزمة بسماع صوت الشعب.

وعن ملف الموقوفين، أكد أن التعامل سيتم "بأقصى درجات الدقة" لـ"فصل صف المحتجين" عن "الذين تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء".
 
وأضاف أن الحكومة والسلطات تتحمل المسؤولية تجاه المتضررين من هذه الأحداث، وستبذل ما في وسعها لتعويض الخسائر قدر الإمكان.

وختم بالقول إن تحديد نقاط الضعف وإصلاحها، واستخلاص العبرة من التجارب المريرة، سيكون طريقاً للمستقبل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أي بي سي عن مسؤول إسرائيلي: روبيو تحدث مع نتنياهو بشأن الأحداث الجارية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: أحداث إيران "حرب إرهابية" صُممت على نمط "البيجر" اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: لا انقسامات في حزب الله وما يجري هو مراجعة وإعادة ترتيب طبيعية بعد الحرب
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أفعوانية "انتقام المومياء" تتحول إلى مأساة في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان

الإيراني

صهيوني

المري

صهيون

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-01-22
Lebanon24
14:49 | 2026-01-22
Lebanon24
14:27 | 2026-01-22
Lebanon24
14:22 | 2026-01-22
Lebanon24
14:10 | 2026-01-22
Lebanon24
14:00 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24