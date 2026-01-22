دعوى بـ5 مليارات دولار.. ترامب يقاضي جي بي مورغان ويتهمه بـدوافع سياسية

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

دعوى بـ5 مليارات دولار.. ترامب يقاضي "جي بي مورغان" ويتهمه بـ"دوافع سياسية"

Lebanon 24
22-01-2026 | 14:22
أفادت "فوكس نيوز" عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع دعوى قضائية ضد بنك "جي بي مورغان تشيس" ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، مطالباً بتعويض قدره خمسة مليارات دولار، على خلفية اتهامه البنك برفض تقديم خدمات له لأسباب سياسية.

وبحسب القناة، قدّم محامي ترامب أليخاندرو بريتو الدعوى يوم الخميس أمام محكمة في ولاية فلوريدا في ميامي، نيابة عن ترامب وعدد من شركاته الفندقية، مع طلب محاكمة أمام هيئة محلفين. وتزعم الدعوى أن البنك جمّد عدداً من الحسابات المصرفية الخاصة بالمدّعي بما يخالف قواعد السلوك المعتمدة لديه.

بدوره، أكد ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" أن الدعوى بقيمة خمسة مليارات دولار رُفعت ضد البنك.

في المقابل، قال "جي بي مورغان" في بيان إنه يعتقد أن الدعوى "لا أساس لها"، فيما شددت المتحدثة باسم البنك باتريشيا ويكسلر على أن "البنك لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية"، مضيفة أن الإغلاق يحصل عندما تُعتبر الحسابات "مخاطر قانونية أو تنظيمية" على المؤسسة.

وذكرت القناة أن بعض حسابات ترامب الشخصية وحسابات شركاته كانت قد أُغلقت في عدد من البنوك بعد السادس من كانون الثاني 2021 وأحداث مبنى الكابيتول. (روسيا اليوم)
روسيا ترفع دعوى ضد "يوروكلير" تطالب بتعويض 229 مليار دولار إثر تجميد الأصول
رئيس «جي بي مورغان»: التدخل السياسي في عمل الفيدرالي يرفع الفائدة
إطلاق عملية التحقيق بـ"أموال الدعم": 16.4 مليار دولار خرجت من الاحتياطي
كلمة لقاسم الجمعة واسرائيل تتهم "حزب الله" بـ"اغتيالات المرفأ"
إقتصاد

عربي-دولي

مبنى الكابيتول

ولاية فلوريدا

دونالد ترامب

روسيا اليوم

فوكس نيوز

فلوريدا

دونالد

