دعوى بـ5 مليارات دولار.. ترامب يقاضي جي بي مورغان ويتهمه بـدوافع سياسية

أفادت " " عن أن الرئيس الأميركي رفع دعوى قضائية ضد بنك "جي بي مورغان تشيس" ورئيسه التنفيذي ديمون، مطالباً بتعويض قدره خمسة مليارات دولار، على خلفية اتهامه البنك برفض تقديم خدمات له لأسباب سياسية.



وبحسب القناة، قدّم محامي أليخاندرو بريتو الدعوى يوم الخميس أمام محكمة في في ميامي، نيابة عن ترامب وعدد من شركاته الفندقية، مع طلب محاكمة أمام هيئة محلفين. وتزعم الدعوى أن البنك جمّد عدداً من الحسابات المصرفية الخاصة بالمدّعي بما يخالف قواعد السلوك المعتمدة لديه.



بدوره، أكد ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" أن الدعوى بقيمة خمسة مليارات دولار رُفعت ضد البنك.



في المقابل، قال "جي بي مورغان" في بيان إنه يعتقد أن الدعوى "لا أساس لها"، فيما شددت المتحدثة باسم البنك باتريشيا ويكسلر على أن "البنك لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية"، مضيفة أن الإغلاق يحصل عندما تُعتبر الحسابات "مخاطر قانونية أو تنظيمية" على المؤسسة.



وذكرت القناة أن بعض حسابات ترامب الشخصية وحسابات شركاته كانت قد أُغلقت في عدد من البنوك بعد السادس من كانون الثاني 2021 وأحداث . (روسيا اليوم)

