15
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
عربي-دولي
كدمات شديدة على يدّ ترامب... وتوضيح من البيت الأبيض (صور)
Lebanon 24
22-01-2026
|
16:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولين ليفيت
، أنّ الكدمات الشديدة التي ظهرت على اليدّ اليسرى للرئيس الأميركيّ
دونالد ترامب
نتجت عن ارتطام يده بطاولة التوقيع خلال فعالية لمجلس السلام في دافوس في
سويسرا
.
وأضافت: "خلال حدث
مجلس السلام
اليوم في دافوس، ارتطمت يدّ
الرئيس ترامب
اليسرى بزاوية طاولة التوقيع، مما تسبب له بكدمة زرقاء". (روسيا اليوم)
عربي-دولي
منوعات
كارولين ليفيت
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الرئيس ترامب
مجلس السلام
روسيا اليوم
بيت الأب
باسم ال
تابع
