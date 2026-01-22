كدمات شديدة على يدّ ترامب... وتوضيح من البيت الأبيض (صور)

أعلن المتحدثة باسم ، أنّ الكدمات الشديدة التي ظهرت على اليدّ اليسرى للرئيس الأميركيّ نتجت عن ارتطام يده بطاولة التوقيع خلال فعالية لمجلس السلام في دافوس في .



وأضافت: "خلال حدث اليوم في دافوس، ارتطمت يدّ اليسرى بزاوية طاولة التوقيع، مما تسبب له بكدمة زرقاء". (روسيا اليوم)

