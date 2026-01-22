تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

واشنطن تعود إلى كراكاس.. تعيين قائمة جديدة بأعمال سفارتها فمن هي؟

Lebanon 24
22-01-2026 | 16:43
A-
A+
واشنطن تعود إلى كراكاس.. تعيين قائمة جديدة بأعمال سفارتها فمن هي؟
واشنطن تعود إلى كراكاس.. تعيين قائمة جديدة بأعمال سفارتها فمن هي؟ photos 0
أفاد مصدر دبلوماسي، الخميس، بأن الولايات المتحدة عيّنت قائمة جديدة بالأعمال لسفارتها في فنزويلا، في خطوة تُقرأ كمؤشر إلى بدء إعادة تفعيل العلاقات بعد إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أميركية.

وظهر على موقع السفارة الأميركية في كراكاس اسم القائمة بالأعمال لورا ف. دوغو، التي سبق أن شغلت منصب سفيرة بلادها في نيكاراغوا وهندوراس.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ عام 2019، قبل أن يعلن الطرفان البحث في استئنافها عقب اعتقال مادورو وتولي نائبته ديلسي رودريغيز رئاسة فنزويلا بالوكالة.

بدأت دوغو مسيرتها المهنية بعد دراستها تخصص إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، لتنتقل بعد ذلك من العمل في القطاع الخاص إلى السلك الدبلوماسي.
ودوغو من مواليد 1964، وتُعد من أبرز ضباط الخدمة الخارجية الأميركية في أميركا اللاتينية ومناطق أخرى.

وخلال مسيرتها، شغلت مناصب عدة ضمن البعثات الأميركية خارج البلاد، من بينها سفيرة الولايات المتحدة في نيكاراغوا، حيث تولّت إدارة العلاقة الثنائية خلال فترات مضطربة للبلاد، في الفترة من 2015 إلى 2018.

كما شغلت دوغو منصب سفيرة الولايات المتحدة في هندوراس اعتبارا من عام 2022، قبل أن تغادر المنصب في 2025.

وعملت أيضا مستشارة في السفارة الأميركية بمدينة مكسيكو، وفي السفارات الأميركية في المكسيك وتركيا ومصر والسلفادور.

نالت دوغو خبرة في مجالات متداخلة مع الأمن القومي؛ فقد شغلت مناصب في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مديرةً مساعدة في وحدة استعادة رهائن بالخارج.

وعملت مستشارة في سياسة الخارجية لدى هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي.

وكانت السفارة الأميركية في فنزويلا مغلقة منذ 2019 بعد تعليق العلاقات الدبلوماسية، وكانت شؤون العلاقات تُدار من وحدة الشؤون الفنزويلية في السفارة الأمريكية في كولومبيا.

يأتي ذلك بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد هجوم على كراكاس. (ارم)
