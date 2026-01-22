تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

المحادثات الثلاثية.. روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تجتمع في أبوظبي

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:15
المحادثات الثلاثية.. روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تجتمع في أبوظبي
المحادثات الثلاثية.. روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تجتمع في أبوظبي photos 0
أعلن الكرملين أن المحادثات التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الجمعة، كانت "مفيدة من جميع النواحي". وكشف عن اتفاق على عقد اجتماع ثلاثي يضم مسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في دولة الإمارات.

وأوضح المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف أن "الاجتماع الأول لمجموعة عمل ثلاثية بشأن القضايا الأمنية" سيعقد يوم الجمعة في أبوظبي. وجاء هذا الإعلان بعد محادثات موسكو التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

وحضر اللقاء إلى جانب ويتكوف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تواصل واشنطن جهودها للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

من جانبه، وصف المبعوث الروسي للشؤون الاقتصادية الدولية كيريل ديميترييف، الذي حضر الاجتماع برفقة بوتين وأوشاكوف، النقاشات بأنها "مهمة".

وفي إطار متصل، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مستعدان لإنهاء الحرب". وأشار إلى أنه رغم عدم نجاح المحادثات السابقة في تحقيق هذا الهدف، فإن الجميع "يقدم تنازلات" للسعي نحو اتفاق.

وصرح ترامب، متحدثاً عن صمود الشعب الأوكراني، قائلاً: "الأمر صعب حقا على شعب أوكرانيا"، في إشارة إلى الظروف المناخية القاسية خلال فصل الشتاء. (سكاي نيوز)
