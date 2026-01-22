تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
المحادثات الثلاثية.. روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تجتمع في أبوظبي
Lebanon 24
22-01-2026
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الكرملين أن المحادثات التي جمعت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بالمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الجمعة، كانت "مفيدة من جميع النواحي". وكشف عن اتفاق على عقد اجتماع ثلاثي يضم مسؤولين من
روسيا
وأوكرانيا والولايات المتحدة في دولة الإمارات.
وأوضح المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف أن "الاجتماع الأول لمجموعة عمل ثلاثية بشأن
القضايا
الأمنية" سيعقد يوم الجمعة في أبوظبي. وجاء هذا الإعلان بعد محادثات
موسكو
التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات.
وحضر اللقاء إلى جانب ويتكوف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، في وقت تواصل
واشنطن
جهودها للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في
أوكرانيا
.
من جانبه، وصف المبعوث الروسي للشؤون الاقتصادية الدولية كيريل ديميترييف، الذي حضر الاجتماع برفقة بوتين وأوشاكوف، النقاشات بأنها "مهمة".
وفي إطار متصل، أعرب الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
عن اعتقاده بأن بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مستعدان لإنهاء الحرب". وأشار إلى أنه رغم عدم نجاح المحادثات السابقة في تحقيق هذا الهدف، فإن الجميع "يقدم تنازلات" للسعي نحو اتفاق.
وصرح ترامب، متحدثاً عن صمود الشعب الأوكراني، قائلاً: "الأمر صعب حقا على شعب أوكرانيا"، في إشارة إلى الظروف المناخية القاسية خلال فصل الشتاء. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة تجري محادثات سلام سرية بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة تجري محادثات سلام سرية بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي
23/01/2026 09:49:23
23/01/2026 09:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تريد تقويض التقدم في المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة
Lebanon 24
رويترز: الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تريد تقويض التقدم في المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة
23/01/2026 09:49:23
23/01/2026 09:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إنترفاكس عن الكرملين: روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة بعد محادثات بوتين وويتكوف بشأن الأزمة الأوكرانية
Lebanon 24
إنترفاكس عن الكرملين: روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة بعد محادثات بوتين وويتكوف بشأن الأزمة الأوكرانية
23/01/2026 09:49:23
23/01/2026 09:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أوشاكوف: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عدم الكشف عن جوهر محادثات بوتين وويتكوف
Lebanon 24
أوشاكوف: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عدم الكشف عن جوهر محادثات بوتين وويتكوف
23/01/2026 09:49:23
23/01/2026 09:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتي
دونالد ترامب
سكاي نيوز
أوكرانيا
القضايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد المعارك.. كيف تتوزع خارطة ثروات سوريا؟
Lebanon 24
بعد المعارك.. كيف تتوزع خارطة ثروات سوريا؟
02:39 | 2026-01-23
23/01/2026 02:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. الثلوج تغطي سوريا
Lebanon 24
بالصور.. الثلوج تغطي سوريا
02:30 | 2026-01-23
23/01/2026 02:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب سوريا في مجلس الأمن: عام 2025 كان للحوار مع "قسد" لكنها قابلته بالتهرب
Lebanon 24
مندوب سوريا في مجلس الأمن: عام 2025 كان للحوار مع "قسد" لكنها قابلته بالتهرب
02:19 | 2026-01-23
23/01/2026 02:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف عن اعترافات بالصوت: الأسد أمر باستخدام السلاح الكيماوي
Lebanon 24
تقرير يكشف عن اعترافات بالصوت: الأسد أمر باستخدام السلاح الكيماوي
02:10 | 2026-01-23
23/01/2026 02:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مدريد ترفض "مجلس السلام".. سانشيز يتمسّك بالأمم المتحدة والقانون الدولي
Lebanon 24
مدريد ترفض "مجلس السلام".. سانشيز يتمسّك بالأمم المتحدة والقانون الدولي
02:03 | 2026-01-23
23/01/2026 02:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
02:59 | 2026-01-22
22/01/2026 02:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:39 | 2026-01-23
بعد المعارك.. كيف تتوزع خارطة ثروات سوريا؟
02:30 | 2026-01-23
بالصور.. الثلوج تغطي سوريا
02:19 | 2026-01-23
مندوب سوريا في مجلس الأمن: عام 2025 كان للحوار مع "قسد" لكنها قابلته بالتهرب
02:10 | 2026-01-23
تقرير يكشف عن اعترافات بالصوت: الأسد أمر باستخدام السلاح الكيماوي
02:03 | 2026-01-23
مدريد ترفض "مجلس السلام".. سانشيز يتمسّك بالأمم المتحدة والقانون الدولي
01:46 | 2026-01-23
ترامب يقاتل من أجل كل مقعد.. كيف ستغير انتخابات 2026 خريطة النفوذ الأمريكي؟
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 09:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 09:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 09:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24