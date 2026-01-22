المحادثات الثلاثية.. روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تجتمع في أبوظبي

أعلن الكرملين أن المحادثات التي جمعت بالمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الجمعة، كانت "مفيدة من جميع النواحي". وكشف عن اتفاق على عقد اجتماع ثلاثي يضم مسؤولين من وأوكرانيا والولايات المتحدة في دولة الإمارات.



وأوضح المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف أن "الاجتماع الأول لمجموعة عمل ثلاثية بشأن الأمنية" سيعقد يوم الجمعة في أبوظبي. وجاء هذا الإعلان بعد محادثات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات.



وحضر اللقاء إلى جانب ويتكوف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ، في وقت تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في .



من جانبه، وصف المبعوث الروسي للشؤون الاقتصادية الدولية كيريل ديميترييف، الذي حضر الاجتماع برفقة بوتين وأوشاكوف، النقاشات بأنها "مهمة".



وفي إطار متصل، أعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مستعدان لإنهاء الحرب". وأشار إلى أنه رغم عدم نجاح المحادثات السابقة في تحقيق هذا الهدف، فإن الجميع "يقدم تنازلات" للسعي نحو اتفاق.



وصرح ترامب، متحدثاً عن صمود الشعب الأوكراني، قائلاً: "الأمر صعب حقا على شعب أوكرانيا"، في إشارة إلى الظروف المناخية القاسية خلال فصل الشتاء. (سكاي نيوز)



Advertisement