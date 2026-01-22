تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"قائمة مشتركة الآن".. الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل تتعهد بخوض الانتخابات موحّدة

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:31
قائمة مشتركة الآن.. الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل تتعهد بخوض الانتخابات موحّدة
قائمة مشتركة الآن.. الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل تتعهد بخوض الانتخابات موحّدة photos 0
وقّع قادة الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل، مساء أمس الخميس، وثيقة تعهّدوا فيها بتشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة أواخر العام الجاري.

الوثيقة التي حملت عنوان "قائمة مشتركة الآن" وقّعها عضو الكنيست ورئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، إضافة إلى منصور عباس عن القائمة العربية الموحدة.

وجرى التوقيع خلال اجتماع عُقد في بلدية سخنين شمالي إسرائيل، مباشرة بعد مظاهرة جماهيرية واسعة شهدتها المدينة احتجاجًا على تصاعد الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل.

وبحسب موقع "عرب 48" المختص بشؤون الفلسطينيين في الداخل، جاء الاتفاق في ظل ضغوط شعبية متزايدة طالبت بتوحيد التمثيل السياسي للعرب في الكنيست.

وناقش الاجتماع آليات العمل السياسي والاحتجاجي في المرحلة المقبلة، وسط اتهامات متكررة للشرطة الإسرائيلية بالتقصير والتواطؤ في مواجهة الجريمة المنظمة داخل البلدات العربية.

ويشكّل الفلسطينيون أكثر من 20% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة. وفي الكنيست الحالي لا يمثل المواطنين العرب سوى حزبان، بعدما خاضت الأحزاب العربية انتخابات 1 تشرين الثاني 2022 بقوائم منفصلة.

ونالت القائمة العربية الموحدة "راعم" 5 مقاعد، كما حصل تحالف "حداش – تعال" على 5 مقاعد، فيما لم يتمكن "التجمع" من تجاوز نسبة الحسم، ليبلغ مجموع التمثيل العربي 10 مقاعد من أصل 120، وهو تمثيل أدنى من نسبة الفلسطينيين. (الجزيرة)
الفلسطينيين

الفلسطينيون

الديمقراطية

الإسرائيلية

الديمقراطي

الإسرائيلي

في إسرائيل

رئيس حزب

