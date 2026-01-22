"قائمة مشتركة الآن".. الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل تتعهد بخوض الانتخابات موحّدة

وقّع قادة الأحزاب العربية الأربعة ، مساء أمس الخميس، وثيقة تعهّدوا فيها بتشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات العامة المقررة أواخر العام الجاري.



الوثيقة التي حملت عنوان "قائمة مشتركة الآن" وقّعها عضو الكنيست ورئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس للسلام والمساواة أيمن عودة، ورئيس حزب التجمع الوطني سامي أبو شحادة، إضافة إلى منصور عباس عن القائمة العربية الموحدة.



وجرى التوقيع خلال اجتماع عُقد في بلدية سخنين شمالي ، مباشرة بعد مظاهرة جماهيرية واسعة شهدتها المدينة احتجاجًا على تصاعد الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل.



وبحسب موقع "عرب 48" المختص بشؤون في الداخل، جاء الاتفاق في ظل ضغوط شعبية متزايدة طالبت بتوحيد التمثيل السياسي للعرب في الكنيست.



وناقش الاجتماع آليات العمل السياسي والاحتجاجي في المرحلة المقبلة، وسط اتهامات متكررة للشرطة الإسرائيلية بالتقصير والتواطؤ في مواجهة الجريمة المنظمة داخل البلدات العربية.



ويشكّل أكثر من 20% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة. وفي الكنيست الحالي لا يمثل المواطنين العرب سوى حزبان، بعدما خاضت الأحزاب العربية انتخابات 1 تشرين الثاني 2022 بقوائم منفصلة.



ونالت القائمة العربية الموحدة "راعم" 5 مقاعد، كما حصل تحالف "حداش – تعال" على 5 مقاعد، فيما لم يتمكن "التجمع" من تجاوز نسبة الحسم، ليبلغ مجموع التمثيل العربي 10 مقاعد من أصل 120، وهو تمثيل أدنى من نسبة الفلسطينيين. (الجزيرة)

