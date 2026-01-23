إسرائيل تنشئ معبراً ملاصقاً لـرفح... قوائم الداخلين في قبضة الشاباك

كشفت هيئة البث عن تفاصيل الترتيبات المتعلقة بمعبر رفح، حيث تعتزم إنشاء معبر إضافي يكون ملاصقاً لمعبر رفح وتتولى مسؤولية تشغيله.



ووفقاً للهيئة، سيتولى فريق من بعثة للمساعدة الحدودية تشغيل معبر رفح، بالتعاون مع عناصر من جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة . وأوضحت المصادر أن قوائم الداخلين إلى ستُحال من طاقم البعثة الأوروبية إلى الجانب ، ليقوم جهاز "الشاباك" بفحصها أمنياً.



وكان قد أعلن علي شعث، رئيس لجنة إدارة غزة المعين حديثاً، أن المعبر سيُعاد فتحه في الاتجاهين الأسبوع المقبل. وأدلى شعث بهذا التصريح خلال إطلاق "مجلس السلام" برعاية الرئيس الأميركي ، معتبراً أن هذه الخطوة تعني أن "غزة لم تعد مغلقة أمام والعالم".





Advertisement