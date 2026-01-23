تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عباس يشدد على "الدور المركزي" للسلطة في إدارة غزة.. وبوتين يموّل "مجلس السلام"

Lebanon 24
23-01-2026 | 00:27
عباس يشدد على الدور المركزي للسلطة في إدارة غزة.. وبوتين يموّل مجلس السلام photos 0
عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة والتطورات السياسية في قطاع غزة، في خطوة كشفت عن تنسيق لافت لدعم مبادرة السلام الجديدة.


ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أطلع عباس نظيره الروسي على الأوضاع الميدانية، مشدداً على ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كامل، بما يضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار. كما أكد عباس على "الدور المركزي" للسلطة الوطنية في إدارة القطاع وتوحيد الأرض الفلسطينية.


من جانبه، أعلن الرئيس بوتين عن استعداد روسيا لتحويل مليار دولار من أصولها المجمدة في الولايات المتحدة لصالح مبادرة "مجلس السلام" التي طرحها ترامب، مخصصة لدعم الشعب الفلسطيني. ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن بوتين أن مقترح استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل مجلس السلام كان قد نوقش سابقاً مع الجانب الأمريكي.


الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

وكالة الأنباء

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

الفلسطينية

الإسرائيلي

