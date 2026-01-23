عباس يشدد على "الدور المركزي" للسلطة في إدارة غزة.. وبوتين يموّل "مجلس السلام"

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً مع في ، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة والتطورات السياسية في قطاع غزة، في خطوة كشفت عن تنسيق لافت لدعم مبادرة السلام الجديدة.





ووفقاً لوكالة الأنباء (وفا)، أطلع عباس نظيره الروسي على الأوضاع الميدانية، مشدداً على ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بشكل كامل، بما يضمن انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة والبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار. كما أكد عباس على "الدور المركزي" للسلطة الوطنية في إدارة القطاع وتوحيد الأرض الفلسطينية.





من جانبه، أعلن الرئيس بوتين عن استعداد لتحويل مليار دولار من أصولها المجمدة في لصالح مبادرة "مجلس السلام" التي طرحها ، مخصصة لدعم الشعب الفلسطيني. ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن بوتين أن مقترح استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل مجلس السلام كان قد نوقش سابقاً مع الجانب الأمريكي.







Advertisement