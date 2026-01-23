الإليزيه يثبّت دعم باريس لدمشق.. اتصالات لماكرون وتحذير من هشاشة الهدنة

أصدر قصر الإليزيه بيانًا الخميس، شدد فيه على دعم المستمر للسلطات منذ سقوط نظام ، بهدف بناء موحّدة تحترم جميع مكوّناتها وتواجه الإرهاب.



وأشار البيان إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى محادثات مع الرئيس أحمد ، والفريق مظلوم عبدي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مشيدًا بجهود الوساطة الأخيرة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق نار دائم وتنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، مع التأكيد على وحدة سوريا واحترام الأكراد.



وشدد الإليزيه على ضرورة تكامل قوات سوريا "قسد" سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، من دون اللجوء إلى القوة أو تعريض المدنيين في كوباني والحسكة للخطر. كما طالب بتنسيق التحالف الدولي ضد داعش لتأمين مراكز الاحتجاز.



وحذّر البيان من هشاشة وقف إطلاق النار، مكررًا الإشادة بـ"شجاعة" قسد في مواجهة داعش، وداعيًا سوريا إلى الانخراط في عملية "العزم الصلب" مع مراعاة المصالح الأمنية المشتركة لأوروبا والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)

