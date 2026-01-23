تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الإليزيه يثبّت دعم باريس لدمشق.. اتصالات لماكرون وتحذير من هشاشة الهدنة

Lebanon 24
23-01-2026 | 00:36
A-
A+
الإليزيه يثبّت دعم باريس لدمشق.. اتصالات لماكرون وتحذير من هشاشة الهدنة
الإليزيه يثبّت دعم باريس لدمشق.. اتصالات لماكرون وتحذير من هشاشة الهدنة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر قصر الإليزيه بيانًا الخميس، شدد فيه على دعم فرنسا المستمر للسلطات السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، بهدف بناء سوريا موحّدة تحترم جميع مكوّناتها وتواجه الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى محادثات مع الرئيس أحمد الشرع، والفريق مظلوم عبدي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مشيدًا بجهود الوساطة الأخيرة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق نار دائم وتنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، مع التأكيد على وحدة سوريا واحترام الأكراد.

وشدد الإليزيه على ضرورة تكامل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، من دون اللجوء إلى القوة أو تعريض المدنيين في كوباني والحسكة للخطر. كما طالب بتنسيق التحالف الدولي ضد داعش لتأمين مراكز الاحتجاز.

وحذّر البيان من هشاشة وقف إطلاق النار، مكررًا الإشادة بـ"شجاعة" قسد في مواجهة داعش، وداعيًا سوريا إلى الانخراط في عملية "العزم الصلب" مع مراعاة المصالح الأمنية المشتركة لأوروبا والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإليزيه: ماكرون سيستقبل زيلينسكي الإثنين في باريس
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية تحذر من "هشاشة وقف النار" في شمال شرق سوريا
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": وصول ويتكوف وكوشنر إلى قصر الإليزيه في باريس لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قصر الإليزيه: الاجتماع المرتقب غدًا السبت في باريس بخصوص أوكرانيا لن ينعقد
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

الديمقراطية

بشار الأسد

الديمقراطي

ديمقراطي

السورية

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-01-23
Lebanon24
02:30 | 2026-01-23
Lebanon24
02:19 | 2026-01-23
Lebanon24
02:10 | 2026-01-23
Lebanon24
02:03 | 2026-01-23
Lebanon24
01:46 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24