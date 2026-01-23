تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الإليزيه يثبّت دعم باريس لدمشق.. اتصالات لماكرون وتحذير من هشاشة الهدنة
Lebanon 24
23-01-2026
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر قصر الإليزيه بيانًا الخميس، شدد فيه على دعم
فرنسا
المستمر للسلطات
السورية
منذ سقوط نظام
بشار الأسد
، بهدف بناء
سوريا
موحّدة تحترم جميع مكوّناتها وتواجه الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى محادثات مع الرئيس أحمد
الشرع
، والفريق مظلوم عبدي، ورئيس إقليم كردستان
العراق
نيجيرفان بارزاني، مشيدًا بجهود الوساطة الأخيرة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق نار دائم وتنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، مع التأكيد على وحدة سوريا واحترام الأكراد.
وشدد الإليزيه على ضرورة تكامل قوات سوريا
الديمقراطية
"قسد" سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، من دون اللجوء إلى القوة أو تعريض المدنيين في كوباني والحسكة للخطر. كما طالب بتنسيق التحالف الدولي ضد داعش لتأمين مراكز الاحتجاز.
وحذّر البيان من هشاشة وقف إطلاق النار، مكررًا الإشادة بـ"شجاعة" قسد في مواجهة داعش، وداعيًا سوريا إلى الانخراط في عملية "العزم الصلب" مع مراعاة المصالح الأمنية المشتركة لأوروبا والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
