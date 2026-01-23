بعد نقلهم من سوريا.. ما هو مصير قيادات "داعش" في سجون العراق

تتصدر تساؤلات الأوساط السياسية والأمنية حالياً مصير عناصر تنظيم "داعش" الذين نُقلوا مؤخراً من إلى ، والإجراءات الصارمة التي تنتظرهم في مراكز الاحتجاز .





أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن نجاح عملية نقل 150 عنصراً من "داعش" من مركز احتجاز في الحسكة إلى موقع آمن في العراق. وكشف مسؤولون عراقيون أنه سيتم إيداع والقياديين، ومن بينهم أجانب، في مركز احتجاز شديد الحراسة قرب مطار بغداد، وهو موقع كان يستخدمه سابقاً أفراد من القوات الأميركية.





وفي بيان حاسم، أكد "مجلس الأعلى" في العراق أن جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم في التنظيم، يخضعون لسلطة القضاء حصراً. وشدد المجلس على مباشرة الإجراءات القضائية وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية، مع توثيق الجرائم "العابرة للحدود" لضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة.





أثارت عمليات النقل مخاوف واسعة لدى أقارب المعتقلين في ؛ حيث نقلت "رويترز" قلق عائلات من جنسيات بريطانية، ألمانية، فرنسية، بلجيكية، وسويدية، من إخضاع ذويهم للولاية القضائية العراقية التي تطبق "عقوبة الإعدام"، بعدما كانت تأمل هذه العائلات في الحصول على معلومات عن مصيرهم في سوريا.





من جانبه، رحب الأميركي ماركو روبيو بالمبادرة العراقية، واصفاً إياها بـ "الجريئة" لضمان عدم تجول الإرهابيين بحرية في المنطقة. وأكد روبيو أن الإرهابيين غير سيبقون في العراق "مؤقتاً"، داعياً الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها ومحاكمتهم على أراضيها.





