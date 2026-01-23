تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تعديلات على الطائرة القطرية المُهداة لترامب.. وهذا موعد تسليمها

Lebanon 24
23-01-2026 | 01:07
A-
A+
تعديلات على الطائرة القطرية المُهداة لترامب.. وهذا موعد تسليمها
تعديلات على الطائرة القطرية المُهداة لترامب.. وهذا موعد تسليمها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت القوات الجوية الأميركية أن الطائرة المهداة من قطر، والتي تخضع لأعمال تعديل لتصبح طائرة رئاسية، من المقرر تسليمها خلال فصل الصيف من عام 2026.

وأشار متحدث باسم القوات الجوية إلى التزامهم بتسريع العملية لدعم مهمة النقل الجوي الرئاسي. ولم يُحدد ما إذا كانت الطائرة ستكون جاهزة للعمل فور التسليم أم أنها ستحتاج لمزيد من الاختبارات.

يأتي هذا الإعلان بعد أن بدأت الولايات المتحدة العام الماضي عمليات تحويل الطائرة من طراز "بوينغ 747"، والتي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقاً بأنها "هدية" من قطر.

وتظل تفاصيل التعديلات سرية إلى حد كبير، حيث تتطلب العملية تغييرات جوهرية لمعالجة المتطلبات الأمنية والاستخباراتية. وذكرت مصادر أن الوكالات الأمنية قد تضطر إلى تفكيك الطائرة بالكامل وإعادة بنائها لتجهيزها بأنظمة الاتصالات والأمن اللازمة.

وأوضح مسؤول عسكري متقاعد مطلع أن العملية تشمل فحصاً دقيقاً للغاية وتحصيناً ضد الاختراق، إضافة إلى تزويدها بميزات متقدمة مثل القدرة على التزود بالوقود جواً، والتي تعد ضرورية لحالات الطوارئ.

ونص الاتفاق الموقع بين البلدين على أن التبرع غير مشروط، ولن تدفع الولايات المتحدة أي مبالغ لقطر. ومع ذلك، من المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات على عملية التحويل، حيث قد تصل التكلفة إلى ما يقارب 400 مليون دولار.

يذكر أن الرئيس الأميركي اضطر مؤخراً، بسبب عطل كهربائي، إلى استخدام طائرة من طراز "بوينغ C-32A" - التي تستخدم عادةً من قبل السيدة الأولى أو أعضاء مجلس الوزراء - للسفر إلى سويسرا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشأن إيران.. تصريح لترامب وهذا ما أعلنه
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كرم: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها مع تعديل القانون النافذ
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام: تعديل مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتيّ مأمور ومفتش متمرن
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تطلب من شركات الطيران عدم تشغيل طائرات إيرباص A320 حتى يتم إجراء التعديلات المطلوبة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الولايات المتحدة

القوات الجوية

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

روسيا اليوم

دونالد

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-01-23
Lebanon24
02:30 | 2026-01-23
Lebanon24
02:19 | 2026-01-23
Lebanon24
02:10 | 2026-01-23
Lebanon24
02:03 | 2026-01-23
Lebanon24
01:46 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24