تعديلات على الطائرة القطرية المُهداة لترامب.. وهذا موعد تسليمها

كشفت الأميركية أن الطائرة المهداة من قطر، والتي تخضع لأعمال تعديل لتصبح طائرة رئاسية، من المقرر تسليمها خلال فصل الصيف من عام 2026.



وأشار متحدث باسم القوات الجوية إلى التزامهم بتسريع العملية لدعم مهمة النقل الجوي الرئاسي. ولم يُحدد ما إذا كانت الطائرة ستكون جاهزة للعمل فور التسليم أم أنها ستحتاج لمزيد من الاختبارات.



يأتي هذا الإعلان بعد أن بدأت العام الماضي عمليات تحويل الطائرة من طراز "بوينغ 747"، والتي وصفها الرئيس الأميركي سابقاً بأنها "هدية" من قطر.



وتظل تفاصيل التعديلات سرية إلى حد كبير، حيث تتطلب العملية تغييرات جوهرية لمعالجة المتطلبات الأمنية والاستخباراتية. وذكرت مصادر أن الوكالات الأمنية قد تضطر إلى تفكيك الطائرة بالكامل وإعادة بنائها لتجهيزها بأنظمة الاتصالات والأمن اللازمة.



وأوضح مسؤول عسكري متقاعد مطلع أن العملية تشمل فحصاً دقيقاً للغاية وتحصيناً ضد الاختراق، إضافة إلى تزويدها بميزات متقدمة مثل القدرة على التزود بالوقود جواً، والتي تعد ضرورية لحالات الطوارئ.



ونص الاتفاق الموقع بين البلدين على أن التبرع غير مشروط، ولن تدفع الولايات المتحدة أي مبالغ لقطر. ومع ذلك، من المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات على عملية التحويل، حيث قد تصل التكلفة إلى ما يقارب 400 مليون دولار.



يذكر أن الرئيس الأميركي اضطر مؤخراً، بسبب عطل كهربائي، إلى استخدام طائرة من طراز "بوينغ C-32A" - التي تستخدم عادةً من قبل السيدة الأولى أو أعضاء - للسفر إلى سويسرا. (روسيا اليوم)



Advertisement