تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رد إيراني قويّ على زيلينسكي: لا نتوسل مساعدة الأجانب

Lebanon 24
23-01-2026 | 01:12
A-
A+
رد إيراني قويّ على زيلينسكي: لا نتوسل مساعدة الأجانب
رد إيراني قويّ على زيلينسكي: لا نتوسل مساعدة الأجانب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انتقاداً حاداً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة "إكس"، وذلك رداً على دعوات الأخير لواشنطن لمهاجمة إيران.

وكتب عراقجي، ردا عليه: "يستنزف دافعي الضرائب الأميركيين والأوروبيين لتمويل جنرالاته الفاسدين، ويدعو في الوقت نفسه وبلا خجل إلى عدوان أميركي غير مشروع على إيران".

وأضاف الوزير الإيراني: "لقد سئم العالم من هؤلاء المهرجين المرتبكين. على عكس جيشكم المدعوم من الخارج، نحن الإيرانيون نعرف كيف ندافع عن أنفسنا، ولا نحتاج إلى التوسل للأجانب طلباً للمساعدة".

جاءت هذه التصريحات بعد أن طالب زيلينسكي واشنطن بالتحرك ضد إيران. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يتوعد بـ "رد قوي" على الهجوم الروسي
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم عن رسالة للمرشد الإيراني: الشعب أحبط مخططات الأعداء الأجانب التي كان سينفذها مرتزقة في الداخل
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة التركي: زيلينسكي طلب مساعدة تركيا في توفير الغاز لأوكرانيا خلال زيارته لأنقرة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستنفر سلاح الجو والاستخبارات تحسبا لسيناريو رد إيراني ضد إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

فولوديمير زيلينسكي

وزير الخارجية

الأميركيين

الأوروبيين

الإيراني

زيلينسكي

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-01-23
Lebanon24
02:30 | 2026-01-23
Lebanon24
02:19 | 2026-01-23
Lebanon24
02:10 | 2026-01-23
Lebanon24
02:03 | 2026-01-23
Lebanon24
01:46 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24