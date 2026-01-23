رد إيراني قويّ على زيلينسكي: لا نتوسل مساعدة الأجانب

وجّه عباس عراقجي انتقاداً حاداً للرئيس الأوكراني ، عبر منصة "إكس"، وذلك رداً على دعوات الأخير لواشنطن لمهاجمة .



وكتب عراقجي، ردا عليه: "يستنزف دافعي الضرائب والأوروبيين لتمويل جنرالاته الفاسدين، ويدعو في الوقت نفسه وبلا خجل إلى عدوان أميركي غير مشروع على إيران".



وأضاف الوزير : "لقد سئم العالم من هؤلاء المهرجين المرتبكين. على عكس جيشكم المدعوم من الخارج، نحن الإيرانيون نعرف كيف ندافع عن أنفسنا، ولا نحتاج إلى التوسل للأجانب طلباً للمساعدة".



جاءت هذه التصريحات بعد أن طالب بالتحرك ضد إيران. (العربية)



Advertisement