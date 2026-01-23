تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الرابع خلال أسبوع.. حوادث القطارات في إسبانيا مستمرة

Lebanon 24
23-01-2026 | 01:17
الرابع خلال أسبوع.. حوادث القطارات في إسبانيا مستمرة
الرابع خلال أسبوع.. حوادث القطارات في إسبانيا مستمرة photos 0
شهدت إسبانيا، اليوم الخميس، حادث قطار جديد هو الرابع من نوعه خلال أقل من أسبوع، ما أثار حالة من القلق بشأن سلامة شبكة السكك الحديدية في البلاد، خاصة في ظل سلسلة من الوقائع الدامية خلال الأيام الماضية.
وقال وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، إن قطار ركاب اصطدم بذراع رافعة انحرفت بشكل مفاجئ إلى مساره، أثناء مروره في جنوب شرق البلاد، بالقرب من مدينة قرطاجنة الساحلية التابعة لإقليم مرسية.

وأفادت السلطات المحلية بأن ستة أشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة، بعدما اخترقت ذراع الرافعة نوافذ القطار أثناء مروره، دون أن يؤدي الحادث إلى خروج القطار عن مساره.

ورغم محدودية الإصابات، تسبب الاصطدام في تعطيل حركة القطارات على الخط لفترة وجيزة، قبل أن تعود الحركة تدريجيًا إلى طبيعتها عقب تأمين الموقع.

يأتي هذا الحادث بعد أربعة أيام فقط من كارثة قطار فائق السرعة في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، والتي أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 43 شخصًا، في أحد أكثر حوادث القطارات دموية في السنوات الأخيرة.

كما شهدت البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، حادثًا آخر عندما خرج قطار ركاب عن مساره قرب مدينة برشلونة، عقب سقوط جدار على السكة الحديدية بسبب أمطار غزيرة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار وإصابة أربعة ركاب بجروح خطيرة.
