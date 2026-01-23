مدريد ترفض "مجلس السلام".. سانشيز يتمسّك بالأمم المتحدة والقانون الدولي

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن إسبانيا لن تنضم إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي حديثًا، وهي مبادرة يرى منتقدوها أنها تقوض .



وأضاف سانشيز للصحافيين بعد قمة للاتحاد في بروكسل: "نحن نقدر الدعوة، لكننا نرفضها"، موضحًا أن القرار يأتي "من أجل الاتساق" مع "النظام المتعدد الأطراف، ومنظومة الأمم المتحدة ومع القانون الدولي". وأشار أيضًا إلى أن المجلس "لم يشمل السلطة ".



وكان ترامب قد أطلق الهيئة رسميًا يوم الخميس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ووقّع ميثاقها التأسيسي إلى جانب مجموعة دول وُصفت بالمفاجئة والمتنوعة.



وتمت دعوة نحو 60 حكومة للانضمام، فيما أعلنت المجر وبلغاريا أنهما العضوان الوحيدان في اللذان وقّعا حتى الآن، في حين كانت بريطانيا بين الدول التي رفضت التوقيع على وثيقة مجلس السلام في غزة.



وأفاد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بأن لدى القادة شكوكًا جدية حول نطاق عمل المجلس وإدارته ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى استعداد للعمل مع والمجلس الجديد في غزة.



ومن بين الموقعين على الميثاق الأرجنتين وباكستان وإسرائيل وعدد من الدول العربية بينها ومصر والأردن والإمارات وقطر، كما تمت دعوة والصين دون التزامات مؤكدة حتى الآن. (العربية)

