قوات سوريا الديمقراطية انتهت رسمياً.. ماذا سيحدث بعد ذلك؟

وبحسب الموقع، "أدى هذا "النقل للشرعية" إلى تحطيم المعارضة، ولم تتمكن من البقاء في إدلب إلا القوات التي تدعمها تركيا، بصعوبة بالغة. وفي الوقت عينه، تحولت قوات سوريا الديمقراطية، التي استفادت من نقل شرعية متضخمة للغاية وحماية غربية، إلى القوة المسلحة المهيمنة في البلاد عملياً. رُفعت وحدات حماية الشعب (YPG)، العنصر الأساسي في قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، إلى مرتبة الممثل الوحيد والطبيعي لجميع الأكراد السوريين، وفي الغربية والخطاب السياسي، أصبحت مصطلحات "الأكراد" و"وحدات حماية الشعب" و"قوات سوريا الديمقراطية" مترادفة. وعندما رُفضت اعتراضات تركيا، عبرت أنقرة الحدود السورية عسكرياً. على مدى عقد من الزمان، وتحت غطاء القوة الجوية الأميركية المكثفة، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على أهم المدن الاستراتيجية في سوريا، وخلال هذه الفترة، تم القضاء إلى حد كبير على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي لم يكن يوماً قوة راسخة في سوريا. ومع ذلك، حتى بعد زوال مبرر وجودها، تم الحفاظ على قوات سوريا الديمقراطية وتوسيعها تحت ضغط أميركي وأوروبي، وبتشجيع من دعم غربي مبالغ فيه، استسلمت لوهم السيادة الفعلية".وتابع الموقع، "في الوقت عينه، انفصلت قوات سوريا الديمقراطية تماماً عن الواقع السياسي والإنساني في سوريا، فالمجازر الجماعية التي ارتكبها النظام، وملايين النازحين، وآلاف الذين تعرضوا للتعذيب في السجون لم يكن أي من هذا ضمن رؤية هذه القوات للعالم. كانت صيغتها بسيطة: تجنب مواجهة الأسد، والحفاظ على تهديد داعش قائماً من الناحية الخطابية لضمان الدعم الغربي، والحفاظ على سجون داعش التي أصبحت بدورها مرادفة لجرائم الحرب. بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، لم يكن أي من هذا جديداً، فقد ترسخ هذا النمط بالفعل منذ أكثر من أربعة عقود، وتحديداً في عام 1980، بعد أن دخل مؤسس الحزب، عبد الله أوجلان، سوريا طلباً للجوء، وأقام علاقة وثيقة مع المخابرات".وأضاف الموقع، "تعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي يُعدّ بدوره إرثاً من مخلفات الحرب الباردة، حيث نشأ في ظل نظام البعث السوري كوكيلٍ موالٍ للاتحاد السوفيتي، وازدهر خلال حقبة القمع العسكري التركي. وكما أمضى أوجلان سنواتٍ في دمشق دون أن يحتج على إنكار الدولة الممنهج للوجود الكردي أو انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، فإنّ تركيز حزب العمال الكردستاني الأساسي خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عاماً لم يكن على النضال الوطني الأوسع، بل على كيفية استغلال التشرذم لانتزاع وضعٍ شبيهٍ بكردستان العراق. انتهت تلك القصة في 8 كانون الأول 2024 بسقوط نظام الأسد على يد قوات المعارضة السورية، وكل ما تبقى من قوات سوريا الديمقراطية كان ببساطة حزب العمال الكردستاني".وبحسب الموقع، "تم السعي إلى إجراء مفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية لتجنب تجدد الصراع، على الرغم من حقيقة أن الجيش السوري كان حريصاً الأراضي المحتلة، وأن واشنطن أشارت إلى أنها لن تتدخل بشكل مباشر. وأثارت الاستفزازات قلق دمشق، ما دفعها إلى تغيير أولوياتها بما يتماشى مع النصائح التركية والأميركية، وتم توقيع اتفاق معقول في آذار الماضي مع قوات سوريا الديمقراطية، لكن التقدم توقف سريعاً، وتصاعدت التوترات. في الأيام الأخيرة، أجبرت عمليات الجيش السوري في حلب قوات سوريا الديمقراطية على الانسحاب جزئياً، ثم أعلنت ، القوة التي أنشأت هذه القوات، حلّها هذا الأسبوع. اصطدمت أخيراً تلك الصورة الكئيبة التي تضخمت عبر سنوات من التحليلات التخمينية بالواقع، وبالنسبة لأي شخص مطلع على الأنماط الأميركية، كانت هذه نهاية مألوفة".وتابع الموقع، "كثيراً ما تعتمد الولايات المتحدة على وكلاء مسلحين، ثم تسحب دعمها لهم عندما تتغير الأولويات، تاركةً هؤلاء الشركاء عرضةً للخطر. فمنذ حرب الأكراد العراقيين عام 1975، مروراً بحرب فيتنام الجنوبية، وصولاً إلى المجاهدين الأفغان، ثم الكونترا وقوات سوريا الديمقراطية، تعاملت واشنطن مع وكلائها كأدوات يمكن الاستغناء عنها، لا كشركاء. وبعد رحيل قوات سوريا الديمقراطية، بات على حزب العمال الكردستاني أن يقرر ما ينوي فعله في سوريا. إن أي اتفاق طويل الأمد مع دمشق أمرٌ مستبعد طالما حافظ حزب العمال الكردستاني على وجوده المسلح. مع تعزيز الدولة السورية لقدراتها المؤسسية وإعادة بنائها، سيصبح الصدام أمراً لا مفر منه، ولا يمكن للاتفاقيات المصممة لمجرد تأجيل الصراع أن تصمد في ظل هذه الظروف. إن منظمة استمرت لعقود من خلال القضاء العنيف على الحركات الكردية المنافسة تفتقر إلى النضج السياسي اللازم لفهم الواقع السوري الجديد، ولا تُؤكد التصريحات الأخيرة لشخصيات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، والتي تسعى علنًا إلى الحصول على الدعم ، إلا هذا العمى عن الحقيقة".وأضاف الموقع، "لقد فشلت الرؤية الداخلية لحزب العمال الكردستاني في إدراك انهيار نظام الوكلاء نفسه، ونحن الآن ندخل مرحلةً تواجه فيها حتى السعودية والإمارات، وهما دولتان اعتادتا على التنافس بالوكالة، بعضهما البعض بشكل مباشر، متجاوزتين دور الوسطاء. في مثل هذه البيئة، هل كان من المعقول أن تتمكن قوات سوريا الديمقراطية من البقاء كقوة بالوكالة، خاصة في سوريا، حيث تم إسقاط النظام في نهاية المطاف من قبل قوى كان داعمها الخارجي هو تركيا؟"وبحسب الموقع، "في غضون ذلك، تواجه تركيا فرصة تاريخية لحل القضية الكردية، وهي فرصة متاحة منذ أكثر من عام، وقد حثّ أوجلان مراراً وتكراراً كوادر حزب العمال الكردستاني في سوريا على الانضمام إلى هذا الإطار الجديد، لكن الحزب يخشى نزع السلاح أكثر مما يُقدّر الكفاح المسلح. لا ينبع هذا الخوف من التدهور السياسي فحسب، بل أيضاً من راحة العيش داخل "عالم حزب العمال الكردستاني" المنعزل، ذي اللغة والعقيدة وعلم النفس والفكر الخاص به. إنه عالم يصعب اختراقه من الخارج. بطريقة غريبة، عدنا إلى عام 2014 في شمال سوريا، اللحظة التي رسّخ فيها حزب العمال الكردستاني وجوده في المنطقة، لكن التاريخ لا يعيد نفسه بدقة، وهذه المرة، اختفى تقريباً كل ما كان يدعم ذلك الواقع".وتابع الموقع، "لم يعد الأسد مركز الثقل الثابت، ولم تعد روسيا وإيران ضامنتين للنظام القديم، واختفى تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان في يوم من الأيام مبرراً لكل شيء، وغيرت الولايات المتحدة مسارها بهدوء ولكن بحزم. وفي تركيا، تجري عملية تهدف إلى إنهاء الكفاح المسلح لحزب العمال الكردستاني، ومع ذلك، في سياق سوريا، يتصرف الحزب وكأن كل هذا لا يهم، وكأن الزمن توقف. هذا الإصرار يحمل في طياته دلالة خطيرة: ففي سوريا ما بعد داعش، يُخاطر حزب العمال الكردستاني بأن يصبح التهديد التنظيمي التالي الذي يُحدد من خلاله عدم الاستقرار من جديد. إذا كان للتاريخ أن يعلمنا شيئاً، فهو أنه عندما ترفض الحركات المسلحة التكيف مع الحقائق السياسية الجديدة، فإنها في النهاية لا تُصوَّر كحلول، بل كمشاكل".وبحسب الموقع، "يجري الآن نقاش حول دمج مثل هذا الهيكل في سوريا. وفي هذا السياق، يُعد حزب العمال الكردستاني آخر جهة يجب التفكير بها. فبعد تجريده من غطاء قوات سوريا الديمقراطية، يلوح في الأفق خطر كبير يتمثل في عودة حزب العمال الكردستاني إلى هويته الأساسية، هوية لا تقوم على التعايش، بل على الإقصاء والقضاء العنيف على المعارضة، ومن المرجح حدوث أخطاء ما لم تُسهم تركيا في إدارة هذه العملية. في هذه المرحلة، السبيل الوحيد المتاح أمام فروع حزب العمال الكردستاني في سوريا هو الانضمام إلى عملية حل النزاع الأوسع التي دعا إليها أوجلان نفسه في تركيا، ويجب أن يتبع حلّ قوات سوريا الديمقراطية حلّ حزب العمال الكردستاني. إذا كانت دمشق مستعدة للاعتراف بالحقوق الكردية المشروعة، فلا يمكنها السماح لحزب العمال الكردستاني بفرض نفس التكلفة على سوريا".