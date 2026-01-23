اجتماعات روسية ـ أوكرانية ـ أميركية في الإمارات.. هذا ما أعلنه الكرملين

أعلن "‌ " أن ‌ أجرى محادثات بناءة ومثمرة مع المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.وكشف الكرملين، في الوقت ذاته، عن محادثات أمنية ستجري في ‌ بين مسؤولين روس وأميركيين وأوكرانيين.ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، غادرا إلى أبوظبي لحضور المحادثات الروسية في دولة .وكشفت أكسيوس أن الوفد الروسي سيضم كيريل ديميترييف، إلى جانب فريق يقوده رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية الأدميرال إيغور كوستيوكو.أما الوفد الأوكراني فيترأسه أمين مجلس والدفاع روستم أوميروف.وبحسب أكسيوس فإن السيطرة على الأراضي في شرق ستكون القضية الرئيسية التي ستناقش في مباحثات أبوظبي.