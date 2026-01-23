تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران تجاوزت الـ 5 آلاف شخص!

Lebanon 24
23-01-2026 | 04:49
حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران تجاوزت الـ 5 آلاف شخص!
حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران تجاوزت الـ 5 آلاف شخص! photos 0
أكد ناشطون أن حصيلة قتلى الاحتجاجات الأخيرة التي شملت أنحاء إيران تجاوزت 5 آلاف شخص، في حين قدمت الحكومة الإيرانية أول حصيلة رسمية للقتلى، مشيرة إلى العدد أكثر بقليل من 3 آلاف شخص.

وقدمت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، ومقرها الولايات المتحدة، هذه الحصيلة، التي تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 5 آلاف قتيل.

من جانبها، قدمت الحكومة الإيرانية أول حصيلة رسمية للقتلى، يوم الأربعاء، قائلة إن 3117 شخصاً قتلوا.

وأفادت "مؤسسة الشهيد" في إيران بأن عدد القتلى من المواطنين وقوى الأمن بلغ 2427 من أصل 3117 قتلوا نتيجة خلال الاحتجاجات.

وقال موقع "إيران بالعربية" إنه بحسب إحصائية رسمية، فقد قتل خلال أحداث الاحتجاجات الأخيرة "أكثر من 690 إرهابيا من مثيري الشغب المرتبطين بالموساد".
 
