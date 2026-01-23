بعد أزمة غرينلاند… الناتو يشدد على أمن القطب الشمالي

أكد لحلف مارك روته، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، اليوم الجمعة، الاتفاق على ضرورة أن يعزز الحلف جهوده لضمان أمن الدائرة القطبية الشمالية، بعد تراجع عن التهديد بضم غرينلاند.



وكتب روته على موقع "إكس" بعد لقائه فريدريكسن في : "نعمل معاً لضمان أمن وسلامة جميع دول ، وسنبني على تعاوننا لتعزيز الردع والدفاع في الدائرة القطبية الشمالية"، وفق ما نقلته "فرانس برس".





وكان الأمين العام لحلف شمال "الناتو"، مارك روته، صرح، الأربعاء، لشبكة " "،بأن محادثاته مع الرئيس الأمريكي ، في وقت سابق، لم تتطرق لمسألة بقاء غرينلاند جزءًا من الدنمارك.





