Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"شرط بالغ الأهمية".. الكرملين: لا إنهاء للحرب قبل انسحاب أوكرانيا من دونباس

Lebanon 24
23-01-2026 | 05:27
شرط بالغ الأهمية.. الكرملين: لا إنهاء للحرب قبل انسحاب أوكرانيا من دونباس
جدد  الكرملين، الجمعة، مطالبته بأن تسحب كييف قواتها من منطقة دونباس لإنهاء الحرب، مؤكدا تمسكه بمطالبه القصوى قبيل محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "موقف روسيا واضح تماماً ويتمثل بضرورة انسحاب أوكرانيا وقواتها المسلحة من أراضي دونباس، يجب سحبها من هناك"، مضيفا "هذا شرط بالغ الأهمية". 
 
وقبل أسابيع حث الكرملين أوكرانيا على اتخاذ "قرار شجاع" بشأن دونباس، يساهم في "إنهاء" الحرب الدائرة في المنطقة.

وأكد الكرملين  أنّ الرئيسين الروسي فلاديمير  بوتين والأميركي دونالد ترامب يعتقدان أن وقف إطلاق النار المؤقت المقترح من أوروبا وأوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع، بحسب "فرانس برس" و"رويترز". (إرم نيوز) 
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

فلاديمير

أوكرانيا

الرئيسي

دونالد

أوروبا

