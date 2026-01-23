"شرط بالغ الأهمية".. الكرملين: لا إنهاء للحرب قبل انسحاب أوكرانيا من دونباس

جدد ، الجمعة، مطالبته بأن تسحب قواتها من منطقة دونباس لإنهاء الحرب، مؤكدا تمسكه بمطالبه القصوى قبيل محادثات ثلاثية مع وأوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "موقف واضح تماماً ويتمثل بضرورة انسحاب وقواتها المسلحة من أراضي دونباس، يجب سحبها من هناك"، مضيفا "هذا شرط بالغ الأهمية".

وقبل أسابيع حث الكرملين أوكرانيا على اتخاذ "قرار شجاع" بشأن دونباس، يساهم في "إنهاء" الحرب الدائرة في المنطقة.



وأكد الكرملين أنّ الرئيسين الروسي فلاديمير والأميركي يعتقدان أن وقف إطلاق النار المؤقت المقترح من وأوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع، بحسب "فرانس برس" و" ". (إرم نيوز)