بشأن الهجوم على إيران... هل أصدرت الجبهة الداخليّة الإسرائيليّة توجيهات جديدة؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ القناة "N12" الإسرائيليّة كشفت أنّ قيادة الداخلية لم تقم بإصدار أي تعليمات جديدة تتعلق بالحرب الإيرانيّة.



وبحسب القناة، قال مصدر أمني إسرائيلي إنّ "لا تغييرات طرأت على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية حتى هذه اللحظة، وفي حال حدوث أي تغيير، سيتم إبلاغ الجمهور بشكل فوري عبر القنوات الرسمية".



وأشار المصدر إلى أنّ "الشائعات المنتشرة حول هجوم محتمل على لا أساس لها من الصحة في الوقت الراهن، وأن الجهات الأمنية ترصد هذه المعلومات لكنها لم تصدر أي تحديثات رسمية أو تعليمات حفاظًا على ".



وكانت تكهنات قد ظهرت في الأوساط الإعلامية والرقمية حول إمكانية تغيير تعليمات الجبهة الداخلية بمجرد حدوث أي تطور عسكري، وقد نقلت بعض التقارير سابقًا أن ستبلغ بموعد أي عملية عسكرية وشيكة قبل تنفيذها بساعات، وأن ذلك سوف يؤثر على تعليمات الجبهة الداخلية.



وفي تعليقات مرتبطة بالتصعيد العسكري المحتمل، أوردت بعض التقارير الإسرائيلية وصول معدات أميركية وتعزيزات عسكرية إضافية إلى خلال الساعات الماضية، مع استمرار القوات الأميركية في الانتشار والتحضير لاحتمالات مختلفة في حال صدرت توجيهات بهذا الخصوص.



جاءت هذه التصريحات الإعلامية في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والدولية من الخلاف بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما لا يزال يُثار من تكهنات حول ردود فعل محتملة على الاحتجاجات الداخلية في إيران وسجل حقوق الإنسان في البلاد. (عربي 21)

Advertisement