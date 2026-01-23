تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بشأن الهجوم على إيران... هل أصدرت الجبهة الداخليّة الإسرائيليّة توجيهات جديدة؟

Lebanon 24
23-01-2026 | 09:00
بشأن الهجوم على إيران... هل أصدرت الجبهة الداخليّة الإسرائيليّة توجيهات جديدة؟
بشأن الهجوم على إيران... هل أصدرت الجبهة الداخليّة الإسرائيليّة توجيهات جديدة؟ photos 0
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ القناة "N12" الإسرائيليّة كشفت أنّ قيادة الجبهة الداخلية لم تقم بإصدار أي تعليمات جديدة تتعلق بالحرب الإيرانيّة.

وبحسب القناة، قال مصدر أمني إسرائيلي إنّ "لا تغييرات طرأت على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية حتى هذه اللحظة، وفي حال حدوث أي تغيير، سيتم إبلاغ الجمهور بشكل فوري عبر القنوات الرسمية".

وأشار المصدر إلى أنّ "الشائعات المنتشرة حول هجوم محتمل على إيران لا أساس لها من الصحة في الوقت الراهن، وأن الجهات الأمنية الإسرائيلية ترصد هذه المعلومات لكنها لم تصدر أي تحديثات رسمية أو تعليمات حفاظًا على الأمن العام".

وكانت تكهنات قد ظهرت في الأوساط الإعلامية والرقمية في إسرائيل حول إمكانية تغيير تعليمات الجبهة الداخلية بمجرد حدوث أي تطور عسكري، وقد نقلت بعض التقارير سابقًا أن واشنطن ستبلغ تل أبيب بموعد أي عملية عسكرية وشيكة قبل تنفيذها بساعات، وأن ذلك سوف يؤثر على تعليمات الجبهة الداخلية.

وفي تعليقات مرتبطة بالتصعيد العسكري المحتمل، أوردت بعض التقارير الإسرائيلية وصول معدات أميركية وتعزيزات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط خلال الساعات الماضية، مع استمرار القوات الأميركية في الانتشار والتحضير لاحتمالات مختلفة في حال صدرت توجيهات بهذا الخصوص.

جاءت هذه التصريحات الإعلامية في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والدولية بعد سنوات من الخلاف بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما لا يزال يُثار من تكهنات حول ردود فعل محتملة على الاحتجاجات الداخلية في إيران وسجل حقوق الإنسان في البلاد. (عربي 21)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: واشنطن ترسل تعزيزات دفاعية وهجومية إضافية للمنطقة استعدادا لأي أمر يصدره ترامب بشأن ضرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: الجبهة الداخلية في الجيش سارعت إلى التأكيد أن لا تغيير في تعليماتها الاحترازية
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في برعم شمال إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: إيران تقف وراء الهجوم في أستراليا
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الأمن العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

بعد سنوات

الإيراني

Lebanon24
12:00 | 2026-01-23
Lebanon24
11:52 | 2026-01-23
Lebanon24
11:29 | 2026-01-23
Lebanon24
11:08 | 2026-01-23
Lebanon24
10:47 | 2026-01-23
Lebanon24
10:20 | 2026-01-23
