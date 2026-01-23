بشأن الهجوم على إيران... هل أصدرت الجبهة الداخليّة الإسرائيليّة توجيهات جديدة؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ القناة "N12" الإسرائيليّة كشفت أنّ قيادة الجبهة
الداخلية لم تقم بإصدار أي تعليمات جديدة تتعلق بالحرب الإيرانيّة.
وبحسب القناة، قال مصدر أمني إسرائيلي إنّ "لا تغييرات طرأت على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية حتى هذه اللحظة، وفي حال حدوث أي تغيير، سيتم إبلاغ الجمهور بشكل فوري عبر القنوات الرسمية".
وأشار المصدر إلى أنّ "الشائعات المنتشرة حول هجوم محتمل على إيران
لا أساس لها من الصحة في الوقت الراهن، وأن الجهات الأمنية الإسرائيلية
ترصد هذه المعلومات لكنها لم تصدر أي تحديثات رسمية أو تعليمات حفاظًا على الأمن العام
".
وكانت تكهنات قد ظهرت في الأوساط الإعلامية والرقمية في إسرائيل
حول إمكانية تغيير تعليمات الجبهة الداخلية بمجرد حدوث أي تطور عسكري، وقد نقلت بعض التقارير سابقًا أن واشنطن
ستبلغ تل أبيب
بموعد أي عملية عسكرية وشيكة قبل تنفيذها بساعات، وأن ذلك سوف يؤثر على تعليمات الجبهة الداخلية.
وفي تعليقات مرتبطة بالتصعيد العسكري المحتمل، أوردت بعض التقارير الإسرائيلية وصول معدات أميركية وتعزيزات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط
خلال الساعات الماضية، مع استمرار القوات الأميركية في الانتشار والتحضير لاحتمالات مختلفة في حال صدرت توجيهات بهذا الخصوص.
جاءت هذه التصريحات الإعلامية في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والدولية بعد سنوات
من الخلاف بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما لا يزال يُثار من تكهنات حول ردود فعل محتملة على الاحتجاجات الداخلية في إيران وسجل حقوق الإنسان في البلاد. (عربي 21)