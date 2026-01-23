تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في بريطانيا... حاولت سيارة دهسه وما فعله لاحقاً مُفاجىء جدّاً

Lebanon 24
23-01-2026 | 06:42
في بريطانيا... حاولت سيارة دهسه وما فعله لاحقاً مُفاجىء جدّاً
اندفعت سيارة مرسيدس رباعية الدفع باتجاه شاب كان يحمل سلاحاً أبيض، على طريق بوسطن في منطقة هانويل غرب لندن، وحاولت دهسه ودفعه باتجاه جدار أحد المنازل.

وتمكن الشاب من القفز بعيدًا في اللحظة الأخيرة، فيما اصطدمت السيارة بالجدار الأمامي لأحد العقارات، متسببة في انهيار جزء منه والسياج المحيط به.

ولم يفرّ الشاب بعد نجاته، بل شوهد وهو يضحك ويوثّق المشهد بهاتفه المحمول، قبل أن يحاول تحطيم زجاج السيارة باستخدام السلاح الذي كان بحوزته.
 
وعندما فشل في كسر الزجاج، التقط صورة للسائق، قبل أن تغادر السيارة المكان بسرعة.

ونقل شهود عيان عن الواقعة اعتقادهم بأن الطرفين كانا يعرفان بعضهما البعض، مشيرين إلى أن تصرفاتهما بدت "مدبّرة مسبقًا". (ارم نيوز)
 
 
 
