Najib Mikati
عربي-دولي

بين مصر وإسرائيل.. استعدادات لفتح "معبر جديد"

Lebanon 24
23-01-2026 | 06:48
بين مصر وإسرائيل.. استعدادات لفتح معبر جديد
بين مصر وإسرائيل.. استعدادات لفتح معبر جديد photos 0
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عبر قناة "كان 11" إن مسألة تشغيل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر قد تم حسمها بالفعل، على عكس التصريحات الرسمية الصادرة في إسرائيل.

وذكرت الهيئة أن "إسرائيل ستشغل معبراً جديداً قرب كيرم شالوم، يُعرف باسم معبر رفح 2، بهدف منع عمليات التهريب، وستتلقى معلومات استخباراتية من بعثة الاتحاد الأوروبي (UBAM) التي ستدير المعبر الرئيسي".


وأشارت "كان 11" إلى أن هذا المعبر الجديد، الواقع تحت المسؤولية الإسرائيلية، ستتم إقامته قرب معبر رفح، تمهيداً لافتتاحه في إطار المرحلة الثانية من صفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.


كذلك، لفتت الهيئة إلى أن "معبر رفح 2" سيشهد إجراء فحوصات إضافية تهدف إلى منع عمليات التسلل والتهريب، مؤكدة أن مسألة آلية تشغيل معبر رفح لم تعد قيد النقاش، بل أصبحت "مغلقة ومحسومة"، مشيرة إلى أن المعبر يمكن أن يُفتح خلال 48 ساعة من لحظة صدور الموافقة النهائية.
 

وأوضحت أنَّ التشغيل الفعلي للمعبر سيناط ببعثة الاتحاد الأوروبي (UBAM) واستخبارات السلطة الفلسطينية العامة، على أن تُرسل قائمة الأشخاص المقرر دخولهم إلى قطاع غزة من قِبل البعثة الأوروبية إلى إسرائيل، ليتم فحصها من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).


ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فستشمل هذه الرقابة الإسرائيلية عن بُعد التحقق من صور الوجوه، وهويات الأفراد، والبيانات المرتبطة بهم.


ونقلت هيئة البث عن مصدر فلسطيني رفيع المستوى قوله: "جزء من عناصر الجناح العسكري لحماس الذين غادروا القطاع لتلقي العلاج الطبي سيكون بإمكانهم العودة عبر هذا المعبر دون أن تتمكن إسرائيل من منع ذلك".


وأشارت هيئة البث إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نشر بياناً باسم "مصدر سياسي" أفاد بأن الحكومة الإسرائيلية ستناقش قضية معبر رفح الأسبوع المقبل، وذلك بالتوازي مع ملف إعادة الجندي الأسير الأخير في غزة، الرقيب أول ران غوئيلي، موضحاً أن "جهداً خاصاً يُبذل لإعادته".


وذكر أن هذا البيان جاء بعد وقت قصير من إعلان رئيس حكومة غزة التكنوقراطية، علي شعث، خلال مؤتمر مجلس السلام في دافوس، أن معبر رفح سيُفتح الأسبوع المقبل في كلا الاتجاهين.


ولفتت هيئة البث أيضاً إلى أن مصر أبلغت لجنة التكنوقراط المسؤولة عن إدارة القطاع بأن معبر رفح سيفتح قريباً، وأن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على إسرائيل للإسراع في العملية، بهدف تمكين أعضاء اللجنة من دخول القطاع والبدء بمهامهم. (روسيا اليوم)
