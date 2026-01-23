عن أميركا والناتو.. هذا ما قاله مسؤول ألماني

حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الألماني لاشيت من سيناريو قاتم، في حالة عدم للحفاظ على " " بالتعاون مع .



وقال لاشيت، الذي ينتمي إلى حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس،: "إذا غادر الأميركوين حلف الناتو غداً، فلن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها".

وأكد أنه يجب لهذا السبب التعاون مع ، طالما كان ذلك ممكناً، وبالتوازي مع ذلك، ينبغي بناء قوة أوروبية.





كذلك، شدد لاشيت، الرئيس السابق لحكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، على ضرورة أن تعاود أوروبا التحدث مع ، إذا كانت ترغب في التأثير على مسار الحرب ضد .





ورداً على سؤال حول مدى قرب إحلال السلام في أوكرانيا، قال لاشيت: "نحن جميعاً لا نعرف ذلك. ونحن لا نعرف ذلك بشكل خاص، لأننا، على عكس الولايات المتحدة، لا نتحدث مع روسيا".