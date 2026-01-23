تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عن أميركا والناتو.. هذا ما قاله مسؤول ألماني

Lebanon 24
23-01-2026 | 06:56
A-
A+

عن أميركا والناتو.. هذا ما قاله مسؤول ألماني
عن أميركا والناتو.. هذا ما قاله مسؤول ألماني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني أرمين لاشيت من سيناريو قاتم، في حالة عدم للحفاظ على حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتعاون مع الولايات المتحدة.
 
 
وقال لاشيت، الذي ينتمي إلى حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس،: "إذا غادر الأميركوين حلف الناتو غداً، فلن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها".
 
 
وأكد أنه يجب لهذا السبب التعاون مع الأميركيين، طالما كان ذلك ممكناً، وبالتوازي مع ذلك، ينبغي بناء قوة أوروبية.


كذلك، شدد لاشيت، الرئيس السابق لحكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، على ضرورة أن تعاود أوروبا التحدث مع روسيا، إذا كانت ترغب في التأثير على مسار الحرب ضد أوكرانيا.


ورداً على سؤال حول مدى قرب إحلال السلام في أوكرانيا، قال لاشيت: "نحن جميعاً لا نعرف ذلك. ونحن الأوروبيين لا نعرف ذلك بشكل خاص، لأننا، على عكس الولايات المتحدة، لا نتحدث مع روسيا".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن تهريب "حزب الله" للسلاح... هذا ما قاله مسؤول أميركيّ
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عن حصرية السلاح… هذا ما قاله سلام
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الساحل السوري... هذا ما قاله وهاب
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

الأميركيين

الأوروبيين

البرلمان

أوكرانيا

الأوروبي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-23
Lebanon24
11:52 | 2026-01-23
Lebanon24
11:29 | 2026-01-23
Lebanon24
11:08 | 2026-01-23
Lebanon24
10:47 | 2026-01-23
Lebanon24
10:20 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24