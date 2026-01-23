على خطى الولايات المتّحدة... إسرائيل تُخطّط للانسحاب من منظمات دولية

ذكرت مصادر إسرائيلية أن تدرس الانسحاب من منظمات دولية، في أعقاب إعلان أخيرا الانسحاب من 66 منظمة، بما في ذلك .



ووفق المصادر، فقد كلف ، بإعادة تقييم مشاركة في المنظمات التي انسحبت منها ، مشيرًا إلى أن معظم هذه المنظمات ليست بالضرورة ذات صلة مباشرة بإسرائيل.



وأكد أن المناقشات جارية داخل بشأن الخطوات المستقبلية، مع توقعات بإمكانية الانسحاب من منظمات إضافية. (ارم نيوز)

Advertisement