عربي-دولي

مدريد رفضت دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

Lebanon 24
23-01-2026 | 09:04
مدريد رفضت دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد لن تشارك في "مجلس السلام" المخصص لوضع قطاع غزة، وفقا لما جاء في بيان صحفي صادر عن حكومة المملكة اليوم الجمعة.
 
وجاء في البيان: "عند الحديث عن 'مجلس السلام' بشأن غزة، أبلغ رئيس الحكومة عن قرار السلطات الإسبانية بعدم الانخراط في هذه المبادرة. وأوضح أن هذا القرار ينبع من التزام إسبانيا الثابت بدعم النظام العالمي المتعدد الأطراف، والقانون الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة".

وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن مستقبل فلسطين يجب أن يقرره الفلسطينيون أنفسهم، وأن مسائل التعايش السلمي والأمني بين فلسطين وإسرائيل ينبغي حلها عبر الحوار المباشر بين الطرفين. وأشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستدامة يظل قائما على تطبيق حل الدولتين. (روسيا اليوم)
