17
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
-5
o
بشري
9
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
عربي-دولي
مدريد رفضت دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
Lebanon 24
23-01-2026
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن
مدريد
لن تشارك في "مجلس السلام" المخصص لوضع
قطاع غزة
، وفقا لما جاء في بيان صحفي صادر عن حكومة
المملكة
اليوم الجمعة.
وجاء في البيان: "عند الحديث عن 'مجلس السلام' بشأن غزة، أبلغ رئيس الحكومة عن قرار السلطات
الإسبانية
بعدم الانخراط في هذه المبادرة. وأوضح أن هذا القرار ينبع من
التزام
إسبانيا
الثابت بدعم النظام العالمي المتعدد الأطراف، والقانون الدولي، ومنظومة
الأمم المتحدة
".
وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن مستقبل
فلسطين
يجب أن يقرره
الفلسطينيون
أنفسهم، وأن مسائل التعايش السلمي والأمني بين فلسطين وإسرائيل ينبغي حلها عبر الحوار المباشر بين الطرفين. وأشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستدامة يظل قائما على تطبيق حل الدولتين. (روسيا اليوم)
الأكثر قراءة
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
23:00 | 2026-01-22
22/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
