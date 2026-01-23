مدريد رفضت دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن لن تشارك في "مجلس السلام" المخصص لوضع ، وفقا لما جاء في بيان صحفي صادر عن حكومة اليوم الجمعة.

وجاء في البيان: "عند الحديث عن 'مجلس السلام' بشأن غزة، أبلغ رئيس الحكومة عن قرار السلطات بعدم الانخراط في هذه المبادرة. وأوضح أن هذا القرار ينبع من الثابت بدعم النظام العالمي المتعدد الأطراف، والقانون الدولي، ومنظومة ".



وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن مستقبل يجب أن يقرره أنفسهم، وأن مسائل التعايش السلمي والأمني بين فلسطين وإسرائيل ينبغي حلها عبر الحوار المباشر بين الطرفين. وأشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستدامة يظل قائما على تطبيق حل الدولتين. (روسيا اليوم)