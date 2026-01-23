في الجزائر... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم!

تُوفِيَ 5 أشخاص من عائلة واحدة، إختناقاً بغاز أحادي أكسيد الكربون، داخل منزلهم، في ولاية سكيكدة .



وبحسب المعطيات الأولية، يرجح أن يكون سبب الحادث تسرب من وسائل التدفئة. (روسيا اليوم)

