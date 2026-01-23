إسرائيل تسعى لتقييد عدد العائدين عبر معبر رفح قبل فتحه الأسبوع المقبل

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن تسعى لتقييد عدد العائدين إلى غزة عبر معبر ، لضمان خروج عدد من الفلسطينيين أكبر من أعداد الدخول، ويأتي ذلك قبيل فتح المعبر الحدودي المتوقع الأسبوع المقبل، بحسب " ".



وأعلن علي شعث رئيس لجنة التكنوقراط المدعومة من لإدارة غزة مؤقتًا، أمس الخميس عن فتح معبر رفح، الذي يعد فعليًا المنفذ الوحيد لدخول وخروج البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، الأسبوع المقبل.



وظل المعبر، الذي يمثل البوابة الرئيسة للقطاع، مغلقًا خلال معظم وقت الحرب بين إسرائيل وحركة ، التي اندلعت عقب أحداث السابع من تشرين الأول عام 2023.



