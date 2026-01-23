تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اتصال إماراتي–مصري لبحث تطورات غزة والأوضاع الإقليمية

Lebanon 24
23-01-2026 | 10:20
A-
A+

اتصال إماراتي–مصري لبحث تطورات غزة والأوضاع الإقليمية
اتصال إماراتي–مصري لبحث تطورات غزة والأوضاع الإقليمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، مجمل الأوضاع الإقليمية، ومستجدات قطاع غزة وتطورات "مجلس السلام".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، ناقش الجانبان أهمية المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ودعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع. 

كما استعرض الشيخ عبد الله بن زايد والدكتور بدر عبد العاطي الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات بين البلدين. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء الإمارات: رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الصيني لبحث أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عباس عراقجي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا تطورات الوضع الإقليمي
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الفلسطينية

الإماراتي

عبد الله

الإمارات

قطاع غزة

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:52 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:29 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2026-01-23
Lebanon24
12:00 | 2026-01-23
Lebanon24
11:52 | 2026-01-23
Lebanon24
11:29 | 2026-01-23
Lebanon24
11:08 | 2026-01-23
Lebanon24
10:47 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24