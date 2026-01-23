اتصال إماراتي–مصري لبحث تطورات غزة والأوضاع الإقليمية

بحث الشيخ بن زايد آل خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، مجمل الأوضاع الإقليمية، ومستجدات وتطورات "مجلس السلام".



وبحسب وكالة أنباء (وام)، ناقش الجانبان أهمية المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.



كما استعرض الشيخ عبد الله بن زايد والدكتور بدر عبد العاطي الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.



وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات بين البلدين. (ارم نيوز)



Advertisement