عربي-دولي
العدل السورية: تشكيل لجان قضائية مختصة لدراسة الأوضاع القانونية للسجناء
Lebanon 24
23-01-2026
|
11:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة العدل
السورية
تشكيل لجان قضائية مختصة لدراسة الأوضاع القانونية للسجناء ومراجعة ملفاتهم.
كما أفادت بأن الجهات الأمنية المختصة تسلّمت سجن الأقطان في
الرقة
، وذلك عقب خروج عناصر “قسد” منه.
