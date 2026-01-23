الأوضاع في سوريا بين كوبر والسوداني

أعلنت أن رئيس الوزراء محمد التقى في قائد القيادة الوسطى الأميركية، ، حيث أكد الجانبان ضرورة استمرار التواصل بين القوات وقوات التحالف.

كما أشاد السوداني بتسليم قاعدة عين إلى القوات العراقية، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطط حماية مبكرة للحدود العراقية.