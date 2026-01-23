تهديد أميركي للعراق.. تقريرٌ يكشف السبب!

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أنّ هدّدت كبار السياسيين بفرض عقوبات تستهدف الدولة - بما في ذلك عائداتها النفطية الحيوية المحتملة - في حال تم إشراك جماعات مسلحة مدعومة من في الحكومة المقبلة.



ويُعد هذا التحذير أوضح مثال حتى الآن على حملة الرئيس الأميركي للحد من نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في .





وأفاد ثلاثة مسؤولين عراقيين ومصدر مطلع على الأمر، تحدثوا لوكالة رويترز، بأن القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، وجّه تحذيراً أميركياً مراراً وتكراراً خلال الشهرين الماضيين، وذلك في محادثات مع مسؤولين عراقيين وقادة شيعة نافذين، مشيرين إلى أن "الرسالة نُقلت إلى بعض رؤساء الجماعات المرتبطة بإيران عبر وسطاء".





وتعتبر إيران العراق مورداً حيوياً للحفاظ على اقتصادها في ظل ، وقد استغلت النظام المصرفي في بغداد لفترة طويلة للالتفاف على هذه القيود، وفقاً لما ذكره مسؤولون أميركيون وعراقيون.





كذلك، سعت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى خنق هذا التدفق الدولاري، وفرضت عقوبات على أكثر من 12 بنكاً عراقياً في السنوات الأخيرة في محاولة لتحقيق ذلك.





لكن لم تحد قط من تدفق الدولارات من عائدات العراقية، وهي من أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، والتي تُرسل عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى البنك المركزي . وللإشارة، فإنَّ الولايات المتحدة تتمتع بالسيطرة الفعلية على عائدات النفط العراقية منذ غزوها للبلاد عام 2003. (رويترز)

