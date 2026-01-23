تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تهديد أميركي للعراق.. تقريرٌ يكشف السبب!

Lebanon 24
23-01-2026 | 14:14
A-
A+

تهديد أميركي للعراق.. تقريرٌ يكشف السبب!
تهديد أميركي للعراق.. تقريرٌ يكشف السبب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أنّ الولايات المتحدة هدّدت كبار السياسيين العراقيين بفرض عقوبات تستهدف الدولة العراقية - بما في ذلك عائداتها النفطية الحيوية المحتملة - في حال تم إشراك جماعات مسلحة مدعومة من إيران في الحكومة المقبلة.
 
 
ويُعد هذا التحذير أوضح مثال حتى الآن على حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في العراق.


وأفاد ثلاثة مسؤولين عراقيين ومصدر مطلع على الأمر، تحدثوا لوكالة رويترز، بأن القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، وجّه تحذيراً أميركياً مراراً وتكراراً خلال الشهرين الماضيين، وذلك في محادثات مع مسؤولين عراقيين وقادة شيعة نافذين، مشيرين إلى أن "الرسالة نُقلت إلى بعض رؤساء الجماعات المرتبطة بإيران عبر وسطاء".


وتعتبر إيران العراق مورداً حيوياً للحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات، وقد استغلت النظام المصرفي في بغداد لفترة طويلة للالتفاف على هذه القيود، وفقاً لما ذكره مسؤولون أميركيون وعراقيون.


كذلك، سعت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى خنق هذا التدفق الدولاري، وفرضت عقوبات على أكثر من 12 بنكاً عراقياً في السنوات الأخيرة في محاولة لتحقيق ذلك.


لكن واشنطن لم تحد قط من تدفق الدولارات من عائدات النفط العراقية، وهي من أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، والتي تُرسل عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى البنك المركزي العراقي. وللإشارة، فإنَّ الولايات المتحدة تتمتع بالسيطرة الفعلية على عائدات النفط العراقية منذ غزوها للبلاد عام 2003. (رويترز)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي: لهذا السبب على واشنطن التدخل في شؤون المعارضة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: إسرائيل عند نقطة تحوّل
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: حرب بوتين في أوكرانيا تقتل أفقر سكان روسيا
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هل حان الوقت لتقسيم اليمن؟.. تقرير أميركي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

العراقيين

العراقية

العقوبات

العراقي

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:11 | 2026-01-23
Lebanon24
16:53 | 2026-01-23
Lebanon24
16:40 | 2026-01-23
Lebanon24
16:30 | 2026-01-23
Lebanon24
16:30 | 2026-01-23
Lebanon24
16:19 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24