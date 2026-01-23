تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
9
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
-4
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تهديد أميركي للعراق.. تقريرٌ يكشف السبب!
Lebanon 24
23-01-2026
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أنّ
الولايات المتحدة
هدّدت كبار السياسيين
العراقيين
بفرض عقوبات تستهدف الدولة
العراقية
- بما في ذلك عائداتها النفطية الحيوية المحتملة - في حال تم إشراك جماعات مسلحة مدعومة من
إيران
في الحكومة المقبلة.
ويُعد هذا التحذير أوضح مثال حتى الآن على حملة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للحد من نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في
العراق
.
وأفاد ثلاثة مسؤولين عراقيين ومصدر مطلع على الأمر، تحدثوا لوكالة رويترز، بأن القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، وجّه تحذيراً أميركياً مراراً وتكراراً خلال الشهرين الماضيين، وذلك في محادثات مع مسؤولين عراقيين وقادة شيعة نافذين، مشيرين إلى أن "الرسالة نُقلت إلى بعض رؤساء الجماعات المرتبطة بإيران عبر وسطاء".
وتعتبر إيران العراق مورداً حيوياً للحفاظ على اقتصادها في ظل
العقوبات
، وقد استغلت النظام المصرفي في بغداد لفترة طويلة للالتفاف على هذه القيود، وفقاً لما ذكره مسؤولون أميركيون وعراقيون.
كذلك، سعت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى خنق هذا التدفق الدولاري، وفرضت عقوبات على أكثر من 12 بنكاً عراقياً في السنوات الأخيرة في محاولة لتحقيق ذلك.
لكن
واشنطن
لم تحد قط من تدفق الدولارات من عائدات
النفط
العراقية، وهي من أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، والتي تُرسل عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى البنك المركزي
العراقي
. وللإشارة، فإنَّ الولايات المتحدة تتمتع بالسيطرة الفعلية على عائدات النفط العراقية منذ غزوها للبلاد عام 2003.
(رويترز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي: لهذا السبب على واشنطن التدخل في شؤون المعارضة الإيرانية
Lebanon 24
تقرير أميركي: لهذا السبب على واشنطن التدخل في شؤون المعارضة الإيرانية
24/01/2026 04:08:10
24/01/2026 04:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: إسرائيل عند نقطة تحوّل
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: إسرائيل عند نقطة تحوّل
24/01/2026 04:08:10
24/01/2026 04:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: حرب بوتين في أوكرانيا تقتل أفقر سكان روسيا
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: حرب بوتين في أوكرانيا تقتل أفقر سكان روسيا
24/01/2026 04:08:10
24/01/2026 04:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حان الوقت لتقسيم اليمن؟.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
هل حان الوقت لتقسيم اليمن؟.. تقرير أميركي يكشف
24/01/2026 04:08:10
24/01/2026 04:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
العراقيين
العراقية
العقوبات
العراقي
بات على
تابع
قد يعجبك أيضاً
مؤشرات متصاعدة على ضربة محتملة ضد إيران خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
مؤشرات متصاعدة على ضربة محتملة ضد إيران خلال الساعات المقبلة
17:11 | 2026-01-23
23/01/2026 05:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن "الناتو" وتدعوه للاعتذار
Lebanon 24
بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن "الناتو" وتدعوه للاعتذار
16:53 | 2026-01-23
23/01/2026 04:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. هذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. هذه قوته
16:40 | 2026-01-23
23/01/2026 04:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن خامنئي.. هذا ما كشفتهُ "غوغل"
Lebanon 24
عن خامنئي.. هذا ما كشفتهُ "غوغل"
16:30 | 2026-01-23
23/01/2026 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول تعليق له...محمد بن زايد يدعم محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية
Lebanon 24
في أول تعليق له...محمد بن زايد يدعم محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية
16:30 | 2026-01-23
23/01/2026 04:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
23:00 | 2026-01-22
22/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:11 | 2026-01-23
مؤشرات متصاعدة على ضربة محتملة ضد إيران خلال الساعات المقبلة
16:53 | 2026-01-23
بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن "الناتو" وتدعوه للاعتذار
16:40 | 2026-01-23
زلزال يضرب تركيا.. هذه قوته
16:30 | 2026-01-23
عن خامنئي.. هذا ما كشفتهُ "غوغل"
16:30 | 2026-01-23
في أول تعليق له...محمد بن زايد يدعم محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية
16:19 | 2026-01-23
إدارة ترمب تستعد لترحيل عشرات الإيرانيين إلى بلادهم
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 04:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 04:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
24/01/2026 04:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24