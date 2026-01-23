الخارجية الأميركية: قرار العمل العسكري ضد إيران بيد ترامب وحده

أعلنت ، أن " تراقب الوضع في عن كثب ولديها خيارات متعددة وقرار العمل العسكري بيد وحده".





وفي حديث لـ"الحدث"، اشارت إلى أن " تقف إلى جانب الشعب في مواجهة النظام"، مشيرة إلى أن "ما يجري في إيران مأساة حقيقية والشعب يطالب بحقوقه الأساسية".





وأشارت إلى أننا "سنفرض عقوبات على أفراد متهمين بقمع الشعب الإيراني".

