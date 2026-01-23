تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الخارجية الأميركية: قرار العمل العسكري ضد إيران بيد ترامب وحده

Lebanon 24
23-01-2026 | 14:43
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "واشنطن تراقب الوضع في إيران عن كثب ولديها خيارات متعددة وقرار العمل العسكري بيد الرئيس دونالد ترامب وحده".


وفي حديث لـ"الحدث"، اشارت إلى أن "إدارة ترامب تقف إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة النظام"، مشيرة إلى أن "ما يجري في إيران مأساة حقيقية والشعب يطالب بحقوقه الأساسية".


وأشارت إلى أننا "سنفرض عقوبات على أفراد متهمين بقمع الشعب الإيراني".
