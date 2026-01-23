تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"لا شيء استثنائياً".. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء "رحلات الطيران"؟

Lebanon 24
23-01-2026 | 15:59
لا شيء استثنائياً.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء رحلات الطيران؟
لا شيء استثنائياً.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء رحلات الطيران؟ photos 0
عاد المجال الجوي الإسرائيلي إلى العمل بشكل محدود، في وقت أعلنت فيه شركات طيران دولية عدّة إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل، في ظل وجود احتمالات لحصول ضربة أميركية قريبة على إيران.
 
 
 
و‌علق ‏الجيش الإسرائيلي بشأن إلغاء بعض شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب قائلاً: "لا شيء استثنائي".


 
وكانت شركات طيران عالمية قد ألغت رحلات مقررة يوم غد السبت إلى الشرق الأوسط، ومن بينها الخطوط الجوية الفرنسية التي ألغت رحلات إلى تل أبيب ودبي، فيما ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلتها المسائية إلى دبي.
 
 
 
كذلك، ألغت "KLM" رحلاتها إلى إسرائيل والسعودية والإمارات، في حين أعلنت إير كندا تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

 
