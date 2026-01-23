"لا شيء استثنائياً".. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء "رحلات الطيران"؟

عاد المجال الجوي إلى العمل بشكل محدود، في وقت أعلنت فيه شركات طيران دولية عدّة إلغاء رحلاتها من وإلى ، في ظل وجود احتمالات لحصول ضربة أميركية قريبة على .



و‌علق ‏الجيش الإسرائيلي بشأن إلغاء بعض شركات الطيران رحلاتها إلى قائلاً: "لا شيء استثنائي".







وكانت شركات طيران عالمية قد ألغت رحلات مقررة يوم غد السبت إلى ، ومن بينها الخطوط الجوية التي ألغت رحلات إلى تل أبيب ودبي، فيما ألغت الخطوط الجوية رحلتها المسائية إلى دبي.

كذلك، ألغت "KLM" رحلاتها إلى إسرائيل والسعودية والإمارات، في حين أعلنت إير كندا تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.



