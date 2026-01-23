سوريا.. غموض حول مهلة "قسد" والحكومة تستعد للمواجهة

أفادت مصادر حكومية ، بأن الموعد النهائي المحدد غدا السبت لقوات "قسد" قد يفضي لحل سياسي.



وأضافت: "لحكومة لم تتلق ردا من قسد بشأن مرشحها لمنصب ".



وأكد مسؤولون عسكريون سوريون أن الجيش يجهز قواته للمواجهة مع قسد



وفي المقابل، أفادت مصادر من قسد بأن الموعد النهائي للمهلة المتفق عليها مع قد يتم تمديده.



بدوره، نفى مسؤول حكومي سوري إجراء أي نقاش حول تمديد آجال الاتفاق مع قسد.

Advertisement