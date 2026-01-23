اجتماع عاجل لنتنياهو مع كبار قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

وذكرت "القناة الـ12" الإسرائيلية، مساء الجمعة، أنّ حشد القوات الأميركية في يتواصل، مشيرة إلى أنّه من المتوقع اكتمال نشر تلك القوات خلال أيام قليلة.



القناة كشفت أن القوات الأميركية التي تحشدُ نفسها في المنطقة تشمل حاملة طائرات، 6 سفن حربية، غواصتان، أكثر من 100 طائرة مقاتلة، عشرات الطائرات المخصصة للتزود بالوقود والاستطلاع، أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية، مئات صواريخ الكروز.

وفي تقرير لها ترجمهُ "لبنان24" ، تقول القناة إنّ " لا تزال على أهبة الاستعداد واليقظة التامة تحسباً لهجوم أميركي محتمل على "، مشيرة إلى أنّ " تُدرك أنه على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي علناً عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، إلا أن المسار الأرجح هو مسار الهجوم العسكري".



ويقول التقرير أيضاً" إن الجهاز الدفاعي يخشى سيناريو سوء تقدير"، ويُكمل: "في أحد السيناريوهات، قد يخشى الإيرانيون أن يكون قرار بالهجوم قد اتُخذ بالفعل، وبالتالي يقررون مهاجمة إسرائيل قبل ذلك".



في غضون ذلك، تحدثت القناة عن أن شركة الطيران الهولندية "KLM" ألغت بشكل مفاجئ رحلتيها الليليتين المقررتين اليوم الجمعة وغداً السبت إلى إسرائيل من دون اتضاح الأسباب حتى الآن، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.