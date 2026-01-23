تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

في أول تعليق له...محمد بن زايد يدعم محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية

Lebanon 24
23-01-2026 | 16:30
في أول تعليق له...محمد بن زايد يدعم محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية
في أول تعليق له...محمد بن زايد يدعم محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية photos 0
في أول تعليق له، أعرب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تمنياته للمفاوضين من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا التوفيق في محادثاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات"، مؤكداً نهج دولة الإمارات الثابت القائم على تشجيع الحوار البنّاء ودعم كل ما من شأنه تعزيز الحلول الدبلوماسية لمختلف الأزمات والنزاعات.

وقال محمد بن زايد إن دولة الإمارات تدعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية لمصلحة جميع الأطراف وبما يعزز أسباب السلام والاستقرار في العالم.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التقى رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية والتي تستضيفها ابو ظبي بشأن اوكرانيا.

