في أول تعليق له...محمد بن زايد يدعم محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية

في أول تعليق له، أعرب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تمنياته للمفاوضين من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا التوفيق في محادثاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات"، مؤكداً نهج دولة الإمارات الثابت القائم على تشجيع الحوار البنّاء ودعم كل ما من شأنه تعزيز الحلول الدبلوماسية لمختلف الأزمات والنزاعات.
وقال محمد بن زايد إن دولة الإمارات تدعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية لمصلحة جميع الأطراف وبما يعزز أسباب السلام والاستقرار في العالم.
وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التقى رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية والتي تستضيفها ابو ظبي بشأن اوكرانيا.