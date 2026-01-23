في أول تعليق له...محمد بن زايد يدعم محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية

في أول تعليق له، أعرب الرئيس بن زايد آل ، عن تمنياته للمفاوضين من وروسيا وأوكرانيا التوفيق في محادثاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات"، مؤكداً نهج الثابت القائم على تشجيع الحوار البنّاء ودعم كل ما من شأنه تعزيز الحلول الدبلوماسية لمختلف الأزمات والنزاعات.

وقال زايد إن دولة تدعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى إيجاد تسوية للأزمة لمصلحة جميع الأطراف وبما يعزز أسباب السلام والاستقرار في العالم.