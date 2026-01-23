تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون يُصدر استراتيجية دفاع أميركية جديدة.. هذه أبرز بنودها

Lebanon 24
23-01-2026 | 23:01
A-
A+
البنتاغون يُصدر استراتيجية دفاع أميركية جديدة.. هذه أبرز بنودها
البنتاغون يُصدر استراتيجية دفاع أميركية جديدة.. هذه أبرز بنودها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قامت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بإصدار استراتيجية دفاع وطني جديدة تطالب الحلفاء بتحمّل المسؤولية بشكل أكبر في تحقيق أمنهم.

وقالت وثيقة "البنتاغون" بشأن استراتيجية الدفاع الوطني 2026: "سندعم سياسة السلام الحقيقي من خلال القوة، وسنكون على أتم استعداد لمواجهة أي تهديدات تواجه الولايات المتحدة".

وأضافت الوثيقة: "لن تنشغل وزارة الحرب الأميركية بعد الآن بالتدخلات والحروب التي لا نهاية لها وتغيير الأنظمة".

وشددت على أنه "ليس من واجب الولايات المتحدة ولا من مصلحتها أن تتصرف في كل مكان في العالم بمفردها".

وأشارت الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة "لن تعوّض أي قصور أمني من جانب الحلفاء بسبب خيارات قادتهم غير المسؤولة".

كما ذكرت الوثيقة أيضا كلا من إيران وإسرائيل، حيث أكدت على أنه "لن يُسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

وتابعت الوثيقة أنه "على الرغم من أن إيران قد عانت من انتكاسات شديدة إلا أنها تبدو عازمة على إعادة بناء قواتها العسكرية التقليدية".

وذكرت الوثيقة أيضا أنه "رغم تراجع قوة وكلاء إيران بشكل كبير إلا أنهم قد يسعون لإعادة بناء البنية التحتية والقدرات المدمرة".

ومن المعلومات التي وردت في الوثيقة "ستمكّن وزارة الحرب الأميركية الحلفاء والشركاء الإقليميين من تحمّل المسؤولية الرئيسية عن ردع إيران ووكلائها".

وبالنسبة لإسرائيل، قالت الوثيقة: "لدينا فرصة لتمكين إسرائيل بشكل أكبر من الدفاع عن نفسها وتعزيز مصالحنا المشتركة لتأمين السلام في الشرق الأوسط".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية بشأن استراتيجية الدفاع الأميركية الجديدة: سندافع بقوة عن سيادتنا
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وثيقة البنتاغون: إسرائيل أثبتت قدرتها بالدفاع عن نفسها بدعم أميركي حاسم لكن محدود
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يعلن اتفاقاً مع "قسد"...وهذه أبرز بنوده
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر يمني: مقتل قيادي بارز في القاعدة بضربة أميركية في مأرب
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24

استراتيجية الدفاع الوطني

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

وزارة الحرب

إسرائيل

بنتاغون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-01-24
Lebanon24
02:41 | 2026-01-24
Lebanon24
02:18 | 2026-01-24
Lebanon24
02:15 | 2026-01-24
Lebanon24
01:30 | 2026-01-24
Lebanon24
01:23 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24