البنتاغون يُصدر استراتيجية دفاع أميركية جديدة.. هذه أبرز بنودها

قامت الأميركية " " بإصدار استراتيجية دفاع وطني جديدة تطالب الحلفاء بتحمّل المسؤولية بشكل أكبر في تحقيق أمنهم.وقالت وثيقة "البنتاغون" بشأن 2026: "سندعم سياسة السلام الحقيقي من خلال القوة، وسنكون على أتم استعداد لمواجهة أي تهديدات تواجه ".وأضافت الوثيقة: "لن تنشغل الأميركية بعد الآن بالتدخلات والحروب التي لا نهاية لها وتغيير الأنظمة".وشددت على أنه "ليس من واجب الولايات المتحدة ولا من مصلحتها أن تتصرف في كل مكان في العالم بمفردها".وأشارت الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة "لن تعوّض أي قصور أمني من جانب الحلفاء بسبب خيارات قادتهم غير المسؤولة".كما ذكرت الوثيقة أيضا كلا من وإسرائيل، حيث أكدت على أنه "لن يُسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".وتابعت الوثيقة أنه "على الرغم من أن إيران قد عانت من انتكاسات شديدة إلا أنها تبدو عازمة على إعادة بناء قواتها العسكرية التقليدية".وذكرت الوثيقة أيضا أنه "رغم تراجع قوة وكلاء إيران بشكل كبير إلا أنهم قد يسعون لإعادة بناء البنية التحتية والقدرات المدمرة".ومن المعلومات التي وردت في الوثيقة "ستمكّن وزارة الحرب الأميركية الحلفاء والشركاء الإقليميين من تحمّل المسؤولية الرئيسية عن ردع إيران ووكلائها".وبالنسبة لإسرائيل، قالت الوثيقة: "لدينا فرصة لتمكين بشكل أكبر من الدفاع عن نفسها وتعزيز مصالحنا المشتركة لتأمين السلام في ".