طهران تؤكد: سنتعامل مع أي هجوم ضدنا باعتباره "حربا شاملة"

أكد مسؤول إيراني كبير ان بلاده ستتعامل مع ‌أي هجوم على أنه "حرب شاملة ضدنا"، كما قال.



وقال المسؤول الذي ‌تحدث لـ" " شريطة عدم هويته "هذا الحشد العسكري نأمل ألا ⁠يكون الهدف منه مواجهة حقيقية لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات. هذا هو السبب في ‌أن كل شيء في حالة تأهب قصوى في ".



وأضاف: "هذه المرة سنتعامل مع أي هجوم سواء كان محدودا أو شاملا أو ضربة دقيقة أو استهدافا عسكريا مباشرا، أيا كان المسمى الذي يطلقونه عليه، على أنه حرب شاملة ضدنا، وسنرد عليه ‍بأقوى طريقة ممكنة لحسم هذا الأمر".



وشدد المسؤول على أنه "إذا انتهك الأميركيون سيادة إيران وسلامة أراضيها، فسوف نرد"، دون تحديد طبيعة الرد الإيراني.



وتابع قائلا: "لا خيار أمام ‌أي بلد يتعرض لتهديد عسكري مستمر ‍من سوى ضمان استخدام كل ما لديه من موارد للرد، وإن أمكن، استعادة التوازن ضد ‌أي جهة تجرؤ على مهاجمة إيران".



وكان نائب قائد القوة البحرية في ، قال أمس الجمعة إن أي هجوم على إيران غير وارد، مؤكدا أن "العدو لا يجرؤ على مهاجمة البلاد".



واعتبر أن حديث الأسبوع الماضي عن إمكانية تنفيذ "هجوم خاطف" على إيران، "محض وهم"، على حد تعبيره، وحسبما نقلت وكالة "إسنا" .





Advertisement