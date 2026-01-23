تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

طهران تؤكد: سنتعامل مع أي هجوم ضدنا باعتباره "حربا شاملة"

Lebanon 24
23-01-2026 | 23:12
أكد مسؤول إيراني كبير ان بلاده ستتعامل مع ‌أي هجوم على أنه "حرب شاملة ضدنا"، كما قال.

وقال المسؤول الذي ‌تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته "هذا الحشد العسكري نأمل ألا ⁠يكون الهدف منه مواجهة حقيقية لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات. هذا هو السبب في ‌أن كل شيء في حالة تأهب قصوى في إيران".

وأضاف: "هذه المرة سنتعامل مع أي هجوم سواء كان محدودا أو شاملا أو ضربة دقيقة أو استهدافا عسكريا مباشرا، أيا كان المسمى الذي يطلقونه عليه، على أنه حرب شاملة ضدنا، وسنرد عليه ‍بأقوى طريقة ممكنة لحسم هذا الأمر".

وشدد المسؤول الإيراني على أنه "إذا انتهك الأميركيون سيادة إيران وسلامة أراضيها، فسوف نرد"، دون تحديد طبيعة الرد الإيراني.

وتابع قائلا: "لا خيار أمام ‌أي بلد يتعرض لتهديد عسكري مستمر ‍من الولايات المتحدة سوى ضمان استخدام كل ما لديه من موارد للرد، وإن أمكن، استعادة التوازن ضد ‌أي جهة تجرؤ على مهاجمة إيران".

وكان نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، قال أمس الجمعة  إن أي هجوم على إيران غير وارد، مؤكدا أن "العدو لا يجرؤ على مهاجمة البلاد".

واعتبر أن حديث الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن إمكانية تنفيذ "هجوم خاطف" على إيران، "محض وهم"، على حد تعبيره، وحسبما نقلت وكالة "إسنا" الإيرانية.

