Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب: للتحقيق مع النائبة إلهان عمر على خلفية ثروتها المالية

Lebanon 24
24-01-2026 | 01:05
ترامب: للتحقيق مع النائبة إلهان عمر على خلفية ثروتها المالية
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بفتح تحقيق مع النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، متهمًا إياها بارتكاب جرائم مالية وسياسية على خلفية ارتفاع ثروتها الصافية إلى ملايين الدولارات منذ دخولها الكونغرس عام 2019.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن ثروة عمر تجاوزت 30 مليون دولار، معتبراً أنه لا يمكن قانونياً جمع مثل هذه الثروة من راتب سياسي ومطالباً ببدء التحقيق فوراً.
وتُعد إلهان عمر، المولودة في الصومال والحاصلة على الجنسية الأميركية، من أبرز الأصوات الديمقراطية في مجلس النواب، وقد مثّلت الدائرة الخامسة في مينيابوليس منذ عام 2019.

وخلال الفترة الماضية، كانت هدفاً متكرراً لانتقادات ترامب، الذي دعا في وقت سابق إلى سجنها أو ترحيلها على خلفية مزاعم تتعلق بعمليات احتيال واسعة ذات صلة بجاليات صومالية في ولايتها، من دون تقديم أدلة مباشرة تربطها بتلك القضايا.

ويستند تقدير ثروة عمر إلى إفصاحاتها المالية الرسمية، إذ أظهرت وثائق قُدِّمت في أيار 2025 امتلاك زوجها، المستشار السياسي تيم مينت، أصولاً كبيرة، من بينها شركة نبيذ تُقدَّر قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار، وشركة استثمارية تتراوح قيمتها بين خمسة ملايين و25 مليون دولار.
دونالد ترامب

الديمقراطية

الديمقراطي

الكونغرس

ديمقراطي

القضايا

دونالد

الثروة

