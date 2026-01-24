تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ولايات أميركية تعلن حال الطوارئ بسبب عاصفة ثلجية.. وإلغاء آلاف الرحلات

Lebanon 24
24-01-2026 | 01:23
ولايات أميركية تعلن حال الطوارئ بسبب عاصفة ثلجية.. وإلغاء آلاف الرحلات
أعلنت ما لا يقل عن 18 ولاية أميركية حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة شتوية قوية، السبت، من بينها ألاباما وأركنساس وجورجيا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وميريلاند وميسيسيبي وميسوري ونيوجيرسي ونيويورك ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وساوث كارولاينا وتينيسي وتكساس وفيرجينيا، إضافة إلى العاصمة واشنطن.
وفي ظل العاصفة المرتقبة، أُلغيت أكثر من 8300 رحلة جوية حتى نهاية الأسبوع، مع توقعات بارتفاع العدد.
كما أفادت بيانات موقع "فلايت أوير" بإلغاء أكثر من 640 رحلة الجمعة ونحو 3100 رحلة السبت، وأكثر من 4600 رحلة الأحد، فيما تصدّر مطار "دالاس– فورت وورث" قائمة المطارات الأكثر تضرراً من الإلغاءات.
وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، بعد ظهر الخميس، أن نحو 160 مليون شخص - أي ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة - شملتهم مجموعة متنوعة من التحذيرات والإنذارات التنبيهات المرتبطة بالعاصفة الشتوية.

وامتدت التحذيرات من ولايتي أريزونا ومونتانا في الغرب إلى كارولينا الشمالية والجنوبية ومين في الشرق.

ومن المتوقع أيضاً أن تتسبب العاصفة، المنتظر أن تبدأ اليوم الجمعة وتستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع، في تساقط كثيف للثلوج وهطول أمطار شتوية بجميع أنواعها المختلفة، بما في ذلك المطر المتجمد ومطر مصحوب ببرد.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على حسابه في "تروث سوشيال" قائلاً: "من المتوقع أن تضرب موجة برد قياسية 40 ولاية. نادراً ما شهدنا شيئاً كهذا من قبل. هل يُمكن لدعاة حماية البيئة أن يوضحوا لنا أين ذهبت ظاهرة الاحتباس الحراري؟".
