Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

لمواجهة كارتيلات المخدرات.. اجتماع عسكري "نادر" لـ34 دولة برئاسة واشنطن

Lebanon 24
24-01-2026 | 01:30
لمواجهة كارتيلات المخدرات.. اجتماع عسكري نادر لـ34 دولة برئاسة واشنطن
لمواجهة كارتيلات المخدرات.. اجتماع عسكري نادر لـ34 دولة برئاسة واشنطن photos 0
في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولاً جذرياً في الاستراتيجية العسكرية الأميركية، يعقد الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، اجتماعاً نادراً يضم كبار القادة العسكريين من 34 دولة في نصف الكرة الغربي. ويأتي هذا اللقاء، المقرر عقده في الحادي عشر من شباط المقبل، كأول تجمع من نوعه يهدف بشكل مباشر إلى تعزيز التعاون الإقليمي ضد شبكات تهريب المخدرات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة في بيان لشبكة "إي بي سي نيوز" ABC News أن الاجتماع سيسعى لبناء "فهم مشترك للأولويات الأمنية"، واستكشاف سبل التصدي للمنظمات الإرهابية والجهات الخارجية التي تقوض استقرار المنطقة. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي العسكري في وقت تشهد فيه المنطقة أكبر تواجد عسكري أميركي في منطقة الكاريبي منذ عقود، تزامناً مع عمليات نوعية شملت اعتقال نيكولاس مادورو في فنزويلا، وتنفيذ أكثر من 35 غارة جوية استهدفت زوارق تابعة لكارتيلات المخدرات.
وفي سياق متصل، أعلنت القيادة الجنوبية الأميركية عن تنفيذ ضربة جوية جديدة يوم الجمعة استهدفت زورقاً لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل اثنين من "الإرهابيين"، بحسب وصفها، ونجاة شخص واحد. وأوضحت القيادة أن العملية تمت بتوجيه مباشر من وزير الدفاع بيت هيغسيث، واستهدفت وعاءً بحرياً تديره منظمات إرهابية مصنفة، كان يسلك مسارات تهريب معروفة.
وتعكس هذه التطورات الميدانية ملامح استراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة ترامب في نوفمبر الماضي، والتي تشدّد على ضرورة وجود نصف كرة غربي تتعاون حكوماته مع واشنطن ضد "الإرهابيين مهربي المخدرات" والكارتيلات، مع ضمان خلو المنطقة من التدخلات الأجنبية المعادية وتأمين سلاسل التوريد والوصول إلى المواقع الاستراتيجية.

يذكر أن هذه الضربة هي الأولى من نوعها منذ مطلع العام الجاري، وتأتي استكمالاً لحملة عسكرية بدأت في سبتمبر الماضي، أسفرت حتى الآن عن تنفيذ أكثر من 30 ضربة ومقتل ما يزيد عن 120 شخصاً في عمليات استهدفت مهربي المخدرات في منطقتي الكاريبي وشرق المحيط الهادي.
