17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
عربي-دولي
الخارجية الأميركة: نريد سوريا موحدة
Lebanon 24
24-01-2026
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية مينوين هيوستن رؤية
واشنطن
لمستقبل
سوريا
، في مقابلة مع مديرة مكتب "العربية" و"الحدث" بواشنطن، حيث أكدت أن الأولوية تكمن في بناء دولة موحدة وعصية على استغلال أطراف وصفتها بالخبيثة، مع ضمان صون حقوق الأكراد، فيما طالبت
تركيا
بتمديد الهدنة بين
دمشق
و قوات سوريا
الديمقراطية
"قسد".
وأضافت هيوستن: "ما نريده في سوريا هو دولة لا يمكن استغلالها من قبل أطراف خبيثة.. نريد سوريا موحّدة يشعر فيها الأكراد السوريون بالاحترام، مع صون ثقافتهم، لكن ضمن سوريا واحدة دون انقسامات أو استغلال".
وقالت إن "هذا ما قاله الرئيس، وهذا ما سمعناه من توم برّاك (المبعوث الأميركي) عندما تحدث عن سوريا موحدة تتجه إلى
المستقبل
.. نحن نعمل عن كثب لضمان احترام حقوق الأكراد السوريين.. وهذه الإدارة واضحة جداً في هذا الشأن".
كما أكدت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية مينيون هيوستن، لمديرة مكتب "العربية" و"الحدث" أن الولايات المتّحدة تعمل على تسهيل المحادثات بين قوّات سوريا الديمقراطية والحكومة
السورية
، مشيرةً إلى سعي واشنطن لأنّ تكون سوريا في حالة سلام داخلي، ومع جيرانها، بما في ذلك
إسرائيل
.
وأضافت: "نحن نسهّل المحادثات بين قسد والحكومة السورية، ونتحدّث أيضاً مع شركائنا في المنطقة بشأن ضرورة أن تكون سوريا في سلام مع نفسها ومع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتحدّثنا عن هذا مراراً".
وأردفت: "نريد الاستقرار في المنطقة لما تحمله من فرص، ليس فقط لمواطنيها، بل للعالم بأسره.
الشرق الأوسط
منطقة ذات إمكانات هائلة، وقد رأينا ذلك، لكن يمكن تحقيق المزيد فقط من خلال مزيد من الأمن والاستقرار. وفي غضون عام واحد فقط، أتاح الرئيس
الشرع
فرصة لرؤية مستقبل أفضل لسوريا، بمزيد من الحوارات المباشرة، وضمان ألا تعود سوريا ملاذاً آمناً للجهات الخبيثة والجماعات الإرهابية".
وشددت على أن واشنطن ستواصل العمل على هذا المسار، "لأنّ الطريق إلى الأمام هو سوريا موحّدة".
الشرق الأوسط
الديمقراطية
الديمقراطي
المستقبل
ديمقراطي
إسرائيل
السورية
واشنطن
تابع
