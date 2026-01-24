تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الأميركة: نريد سوريا موحدة

Lebanon 24
24-01-2026 | 02:18
A-
A+
الخارجية الأميركة: نريد سوريا موحدة
الخارجية الأميركة: نريد سوريا موحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضحت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية مينوين هيوستن رؤية واشنطن لمستقبل سوريا، في مقابلة مع مديرة مكتب "العربية" و"الحدث" بواشنطن، حيث أكدت أن الأولوية تكمن في بناء دولة موحدة وعصية على استغلال أطراف وصفتها بالخبيثة، مع ضمان صون حقوق الأكراد، فيما طالبت تركيا بتمديد الهدنة بين دمشق و قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأضافت هيوستن: "ما نريده في سوريا هو دولة لا يمكن استغلالها من قبل أطراف خبيثة.. نريد سوريا موحّدة يشعر فيها الأكراد السوريون بالاحترام، مع صون ثقافتهم، لكن ضمن سوريا واحدة دون انقسامات أو استغلال".

وقالت إن "هذا ما قاله الرئيس، وهذا ما سمعناه من توم برّاك (المبعوث الأميركي) عندما تحدث عن سوريا موحدة تتجه إلى المستقبل.. نحن نعمل عن كثب لضمان احترام حقوق الأكراد السوريين.. وهذه الإدارة واضحة جداً في هذا الشأن".
كما أكدت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية مينيون هيوستن، لمديرة مكتب "العربية" و"الحدث" أن الولايات المتّحدة تعمل على تسهيل المحادثات بين قوّات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، مشيرةً إلى سعي واشنطن لأنّ تكون سوريا في حالة سلام داخلي، ومع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.

وأضافت: "نحن نسهّل المحادثات بين قسد والحكومة السورية، ونتحدّث أيضاً مع شركائنا في المنطقة بشأن ضرورة أن تكون سوريا في سلام مع نفسها ومع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتحدّثنا عن هذا مراراً".
وأردفت: "نريد الاستقرار في المنطقة لما تحمله من فرص، ليس فقط لمواطنيها، بل للعالم بأسره. الشرق الأوسط منطقة ذات إمكانات هائلة، وقد رأينا ذلك، لكن يمكن تحقيق المزيد فقط من خلال مزيد من الأمن والاستقرار. وفي غضون عام واحد فقط، أتاح الرئيس الشرع فرصة لرؤية مستقبل أفضل لسوريا، بمزيد من الحوارات المباشرة، وضمان ألا تعود سوريا ملاذاً آمناً للجهات الخبيثة والجماعات الإرهابية".

وشددت على أن واشنطن ستواصل العمل على هذا المسار، "لأنّ الطريق إلى الأمام هو سوريا موحّدة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: وجود شبكات فساد موحدة بين كييف والاتحاد الأوروبي يفسر تقاعس العديد من هيئات الدولية
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية حقيقية وهذا يعني أن تكون الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية موحدة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: أدعو أوروبا لموقف موحد بشأن العقوبات على إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الديمقراطية

الديمقراطي

المستقبل

ديمقراطي

إسرائيل

السورية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:32 | 2026-01-24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-24
Lebanon24
05:12 | 2026-01-24
Lebanon24
04:53 | 2026-01-24
Lebanon24
04:50 | 2026-01-24
Lebanon24
04:27 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24