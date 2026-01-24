تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تقديرات أمنية تكشف "توقع" إسرائيل بشأن الهجوم على إيران

Lebanon 24
24-01-2026 | 02:41
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت ان "تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن زيادة الانتشار العسكري الأميركي قد يكون مقدمة لهجوم على إيران، أو كتهديد عسكري ذي مصداقية مصمم للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق الذي حقق في عهد الرئيس باراك أوباما".

وأشارت هيئة البث نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إلى انه "في حال وقوع هجوم على إيران سيتم إبلاغ المواطنين مسبقا وبشكل كاف".

كما نقلت الهيئة عن مصدر أمني: "لا يوجد حاليا أي تنسيق عملياتي بشأن إيران، موقف الرئيس دونالد ترامب غير واضح".

والخميس الماضي، قال الرئيس دونالد ترامب، إن "قوة عسكرية هائلة تتجه نحو إيران"، مشيرا إلى انه "يراقبها عن كثب".

وفي تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأميركية، أكد ترامب أنه هدد إيران بضربة إذا أجرت إعدامات، لكنه أشار إلى أنه "أوقف 837 عملية إعدام".
