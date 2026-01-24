تقديرات أمنية تكشف "توقع" إسرائيل بشأن الهجوم على إيران

أعلنت هيئة البث اليوم السبت ان "تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن زيادة الانتشار العسكري الأميركي قد يكون مقدمة لهجوم على ، أو كتهديد عسكري ذي مصداقية مصمم للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق الذي حقق في عهد ".



وأشارت هيئة البث نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إلى انه "في حال وقوع هجوم على إيران سيتم إبلاغ المواطنين مسبقا وبشكل كاف".



كما نقلت الهيئة عن مصدر أمني: "لا يوجد حاليا أي تنسيق عملياتي بشأن إيران، موقف غير واضح".



والخميس الماضي، قال الرئيس ، إن "قوة عسكرية هائلة تتجه نحو إيران"، مشيرا إلى انه "يراقبها عن كثب".



وفي تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأميركية، أكد أنه هدد إيران بضربة إذا أجرت إعدامات، لكنه أشار إلى أنه "أوقف 837 عملية إعدام".



Advertisement