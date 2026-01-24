تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الرئيس الأوكراني: ننتظر من ترامب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الدفاع الجوي
Lebanon 24
24-01-2026
|
03:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، السبت، إن بلاده تنتظر من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"تنفيذ ما اتفقنا عليه بشأن الدفاع الجوي"، مشيراً إلى أن
كييف
تعتمد على شركائها للرد بقوة على هجمات
روسيا
.
وأضاف
زيلينسكي
أن "كل صاروخ من أنظمة باتريوت وناسامز يحمي الأوكرانيين".
والتقى زيلينسكي مع ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس وناقشا تزويد
أوكرانيا
بآليات الدفاع الجوي لكن لم يحدد أي منهما تفاصيل ما تم الاتفاق عليه.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن هجمات روسيا تثبت ضرورة تسريع إمدادات الدفاع الجوي من الحلفاء، مؤكداً أن "روسيا استهدفت مجدداً قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة".
وقال مسؤولون إن أكبر مدينتين في أوكرانيا تعرضتا لهجمات روسية، في وقت مبكر من
صباح اليوم
السبت، مما أسفر عن سقوط قتيل وإصابات في العاصمة كييف وفي خاركيف في
الشمال
الشرقي. وكانت البلاد في حالة تأهب قصوى إذ حذرت السلطات العسكرية في كييف من قصف صاروخيّ وهجمات بالطائرات المسيّرة.
