الرئيس الأوكراني: ننتظر من ترامب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الدفاع الجوي

قال الرئيس الأوكراني ، السبت، إن بلاده تنتظر من الرئيس الأميركي "تنفيذ ما اتفقنا عليه بشأن الدفاع الجوي"، مشيراً إلى أن تعتمد على شركائها للرد بقوة على هجمات .



وأضاف أن "كل صاروخ من أنظمة باتريوت وناسامز يحمي الأوكرانيين".



والتقى زيلينسكي مع ⁠ترامب في المنتدى الاقتصادي ‌العالمي يوم الخميس وناقشا تزويد بآليات الدفاع الجوي ‍لكن لم يحدد أي منهما تفاصيل ما تم الاتفاق عليه.



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن هجمات روسيا تثبت ضرورة تسريع إمدادات الدفاع الجوي من الحلفاء، مؤكداً أن "روسيا استهدفت مجدداً قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة".

وقال مسؤولون إن أكبر مدينتين في أوكرانيا تعرضتا لهجمات روسية، في وقت ‍مبكر من السبت، مما أسفر عن سقوط قتيل وإصابات في العاصمة كييف وفي خاركيف في الشرقي. وكانت البلاد في حالة تأهب قصوى إذ حذرت السلطات العسكرية في كييف من قصف صاروخيّ وهجمات بالطائرات المسيّرة.