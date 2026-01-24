تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قرار جديد من الناتو.. نشر دفاعات آلية على طول حدوده مع روسيا وبيلاروسيا

Lebanon 24
24-01-2026 | 03:46
قرار جديد من الناتو.. نشر دفاعات آلية على طول حدوده مع روسيا وبيلاروسيا
قرار جديد من الناتو.. نشر دفاعات آلية على طول حدوده مع روسيا وبيلاروسيا photos 0
يعتزم حلف  شمال الأطلسي (الناتو) توسيع مخزونات الأسلحة والذخائر بشكل كبير على طول حدوده الشرقية وإنشاء منطقة دفاعية جديدة باستخدام التكنولوجيا الآلية.

وقال البريجادير توماس لوفين لصحيفة "فيلت" الألمانية في عددها الصادر غدا الأحد، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الردع ضد روسيا.

وفي إطار مفهوم دفاعي جديد "متعدد الطبقات" سيسعى الناتو إلى إبطاء أو وقف مهاجم في مرحلة مبكرة باستخدام أنظمة عالية التقنية.

وعلى طول حدود التحالف مع روسيا وبيلاروسيا، سيتم إقامة منطقة ستعتمد بشكل كبير على المراقبة بالإضافة إلى أنظمة يتم تشغيلها عن بعد أو شبه آلية، والتي سيتعين على الخصم التغلب عليها أولا قبل المضي قدما.

وقال لوين، نائب رئيس أركان العمليات للقيادة البرية للناتو في إزمير للصحيفة، إن المراقبة على طول الحدود الشرقية ستعتمد على أنظمة تجمع البيانات على الأرض وفي الجو وفي الفضاء وفي المجال الرقمي.


الناتو: نعتزم توسيع مخزونات الأسلحة والذخائر بشكل كبير على طول الحدود الشرقية وإنشاء منطقة دفاعية جديدة
لاتفيا تمدد حظر الرحلات الجوية الليلية قرب الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
لناتو: سننشر منصات دفاعية آلية بالجناح الشرقي لردع روسيا
روسيا: قلقون من نشر قوات الناتو في غرينلاند
