Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أمام غضب ترامب.. ستارمر يجمّد تسليم جزر استراتيجية لموريشيوس

Lebanon 24
24-01-2026 | 03:48
أمام غضب ترامب.. ستارمر يجمّد تسليم جزر استراتيجية لموريشيوس
أمام غضب ترامب.. ستارمر يجمّد تسليم جزر استراتيجية لموريشيوس photos 0
في أعقاب موجة انتقادات حادة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، اضطر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى سحب مشروع قانون حول تسليم جزر "شاغوس" الاستراتيجية إلى دولة موريشيوس ، وفقاً لما نشرته صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس اللوردات البريطاني التشريع يوم الاثنين المقبل، إلا أن الحكومة قررت تجميده بشكل عاجل بعد تحذيرات قانونية وسياسية من أن الصفقة قد تنتهك معاهدة مبرمة عام 1966 بين لندن وواشنطن. 
وتكرّس هذه المعاهدة التاريخية سيادة بريطانيا المطلقة على الأرخبيل بهدف ضمان استخدامه للأغراض الدفاعية المشتركة، وعلى رأسها قاعدة "دييغو غارسيا" العسكرية.


ودخل ترامب على خط الأزمة بقوة، واصفاً خطة بريطانيا للتخلي عن الجزر بأنها "عمل يتسم بغباء شديد". ويرى مراقبون أن موقف الرئيس الأميركي ينبع من مخاوف أمنية تتعلق بنفوذ الصين المتزايد في المحيط الهندي، حيث تعتبر موريشيوس حليفاً مقرباً لبكين، مما قد يهدد أمن القاعدة العسكرية الأميركية-البريطانية المشتركة في المنطقة.

ولم تقتصر الأزمة على الجانب القانوني، بل امتدت لتشمل تلاسناً علنياً بين ستارمر وترامب، حيث انتقد الأول محاولات الرئيس الأميركي للسيطرة على غرينلاند، بينما رد الثاني بانتقادات لاذعة لدور القوات البريطانية السابق في أفغانستان، مما زاد من قتامة المشهد الدبلوماسي بين البلدين.
 
دونالد ترامب

البريطانية

البريطاني

دبلوماسي

بريطانيا

القاعدة

دونالد

واشنطن

