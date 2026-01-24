تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم الانتكاسات التي تعرضت لها.. هذا ما كشفته وثيقة للبنتاغون
Lebanon 24
24-01-2026
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوردت
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون) في وثيقة استراتيجية الدفاع أن
إيران
عازمة على إعادة بناء قواتها رغم الانتكاسات التي تعرضت لها.
ولفتت الوثيقة إلى أن
طهران
قد تحاول مجددا الحصول على سلاح نووي بينما يرفض قادتها التفاوض.
كما توقعت الوثيقة سعي وكلاء إيران لإعادة بناء بنيتهم التحتية، وإشعال أزمات إقليمية تهدد حياة الجنود
الأميركيين
في المنطقة وتقوض السلم. وذكرت الوثيقة أن النظام
الإيراني
أضعف وأكثر عرضة للخطر مما كان عليه منذ عقود.
وأشارت الوثيقة إلى أن المحور الإيراني يعاني من دمار مماثل للنظام الإيراني. كما ذكرت أن
إسرائيل
أثبتت رغبتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها بدعم أميركي حاسم لكن بشكل محدود.
من جانبه، أكد مسؤول إيراني لرويترز أن إيران في حالة تأهب قصوى، ومستعدة لأسوأ السيناريوهات، ملوحاً برد عسكري غير مسبوق على أي تحرك يستهدفها، ومؤكداً أن طهران ستتعامل مع أي هجوم على أنه حرب شاملة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وثيقة للبنتاغون: النظام الإيراني أضعف وأكثر عرضة للخطر حاليا
Lebanon 24
وثيقة للبنتاغون: النظام الإيراني أضعف وأكثر عرضة للخطر حاليا
24/01/2026 15:12:04
24/01/2026 15:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة للبنتاغون: النظام الإيراني أضعف وأكثر عرضة للخطر حاليا
Lebanon 24
وثيقة للبنتاغون: النظام الإيراني أضعف وأكثر عرضة للخطر حاليا
24/01/2026 15:12:04
24/01/2026 15:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لـ أكسيوس: رصدنا علامات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لـ أكسيوس: رصدنا علامات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية
24/01/2026 15:12:04
24/01/2026 15:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادات ألمانية لحرب محتملة مع روسيا.. هذا ما كشفته وثيقة سرية
Lebanon 24
استعدادات ألمانية لحرب محتملة مع روسيا.. هذا ما كشفته وثيقة سرية
24/01/2026 15:12:04
24/01/2026 15:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع
الأميركيين
البنتاغون
الإيراني
إسرائيل
بنتاغون
السينا
رويترز
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لفرض السلام بالقوّة"... تقريرٌ يكشف ما يُريده ترامب من لبنان
Lebanon 24
"لفرض السلام بالقوّة"... تقريرٌ يكشف ما يُريده ترامب من لبنان
08:00 | 2026-01-24
24/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحسبا لهجوم محتمل على إيران.. قائد "سنتكوم" يصل إلى إسرائيل
Lebanon 24
تحسبا لهجوم محتمل على إيران.. قائد "سنتكوم" يصل إلى إسرائيل
07:54 | 2026-01-24
24/01/2026 07:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.. ليبيا تُوقّع شراكات دولية جديدة في مجال الطاقة
Lebanon 24
باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.. ليبيا تُوقّع شراكات دولية جديدة في مجال الطاقة
07:51 | 2026-01-24
24/01/2026 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن إيران... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
Lebanon 24
بشأن إيران... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
07:23 | 2026-01-24
24/01/2026 07:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفصال ملكيّ بعد 26 عاماً من الزواج!
Lebanon 24
إنفصال ملكيّ بعد 26 عاماً من الزواج!
07:10 | 2026-01-24
24/01/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2026-01-24
"لفرض السلام بالقوّة"... تقريرٌ يكشف ما يُريده ترامب من لبنان
07:54 | 2026-01-24
تحسبا لهجوم محتمل على إيران.. قائد "سنتكوم" يصل إلى إسرائيل
07:51 | 2026-01-24
باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.. ليبيا تُوقّع شراكات دولية جديدة في مجال الطاقة
07:23 | 2026-01-24
بشأن إيران... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
07:10 | 2026-01-24
إنفصال ملكيّ بعد 26 عاماً من الزواج!
07:00 | 2026-01-24
بسبب سلاح "حزب الله"... هل يُصبح مصير لبنان مُشابهاً لغزة؟
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 15:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 15:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 15:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24