إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم الانتكاسات التي تعرضت لها.. هذا ما كشفته وثيقة للبنتاغون

Lebanon 24
24-01-2026 | 04:19
أوردت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وثيقة استراتيجية الدفاع أن إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم الانتكاسات التي تعرضت لها. 

ولفتت الوثيقة إلى أن طهران قد تحاول مجددا الحصول على سلاح نووي بينما يرفض قادتها التفاوض.

كما توقعت الوثيقة سعي وكلاء إيران لإعادة بناء بنيتهم التحتية، وإشعال أزمات إقليمية تهدد حياة الجنود الأميركيين في المنطقة وتقوض السلم. وذكرت الوثيقة أن النظام الإيراني أضعف وأكثر عرضة للخطر مما كان عليه منذ عقود.

وأشارت الوثيقة إلى أن المحور الإيراني يعاني من دمار مماثل للنظام الإيراني. كما ذكرت أن إسرائيل أثبتت رغبتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها بدعم أميركي حاسم لكن بشكل محدود.

من جانبه، أكد مسؤول إيراني لرويترز أن إيران في حالة تأهب قصوى، ومستعدة لأسوأ السيناريوهات، ملوحاً برد عسكري غير مسبوق على أي تحرك يستهدفها، ومؤكداً أن طهران ستتعامل مع أي هجوم على أنه حرب شاملة.

