إيران قد تستهدفه.. ما هو مضيق هرمز وما هي أهميته؟

أدت أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات إلى توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى طهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.



ويحذر محللون من أن المزيد من التصعيد قد يدفع طهران إلى استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز أو حتى محاولة إغلاق الممر المائي الحيوي لصادرات النفط.





ماذا نعرف عن مضير هرمز؟





- يقع المضيق بين عُمان وإيران ويربط بين الخليج شمالاً وخليج عُمان وبحر العرب جنوباً.





- يبلغ اتساعه 33 كيلومترا عند أضيق نقطة، ولا يتجاوز عرض ممري الدخول والخروج فيه ثلاثة كيلومترات في كلا الاتجاهين.





- يمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، وأظهرت بيانات من شركة فورتيكسا أن أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود كانت تمر يومياً عبر المضيق في المتوسط العام الماضي.





- تصدر وإيران والإمارات والكويت والعراق، الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، معظم نفطها الخام عبر المضيق، لا سيما إلى آسيا.





- تنقل قطر، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل غازها الطبيعي المسال تقريباً عبر المضيق.





- تسعى الإمارات والسعودية إلى إيجاد طرق بديلة لتجاوز المضيق، وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في حزيران من العام الماضي أن نحو 2.6 مليون برميل يومياً من طاقة خطوط الأنابيب الإماراتية والسعودية غير المستغلة قد تكون بديلا لمضيق هرمز.





- يتولى الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين مهمة حماية الملاحة التجارية في المنطقة.





تاريخ التوتر



في عام 1973، فرض المنتجون العرب بقيادة السعودية حظراً نفطياً على الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في حربها مع مصر.



وفي حين كانت الدول الغربية في السابق تمثل المستورد الأكبر لخام ، باتت آسيا اليوم المشتري لنفط أوبك، حيث باتت الولايات المتحدة منتجا ومصدراً بارزاً.



وفي أثناء الحرب العراقية (1980-1988)، سعى كل جانب إلى تعطيل صادرات الجانب الآخر فيما أطلق عليه "حرب الناقلات".



و في كانون الثاني 2012، هددت إيران بإغلاق المضيق رداً على العقوبات الأميركية والأوروبية. وفي أيار 2019، تعرضت أربع سفن، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، لهجوم قبالة سواحل الإمارات خارج مضيق هرمز.





واحتجزت إيران ثلاث سفن، اثنتان في 2023 وواحدة في 2024، قرب مضيق هرمز أو في داخله.

وجاءت بعض عمليات الاحتجاز عقب احتجاز الولايات المتحدة ناقلات مرتبطة بإيران.





وفي العام الماضي، نظرت إيران في إمكانية إغلاق المضيق بعد هجمات أمريكية على منشآتها النووية. (رويترز)





