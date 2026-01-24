تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
في أبو ظبي.. استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا
Lebanon 24
24-01-2026
|
04:53
قال مصدر مطلع لرويترز إن المحادثات بين
أوكرانيا
وروسيا بوساطة
الولايات المتحدة
استؤنفت اليوم السبت في
أبوظبي
.
وبدأت المحادثات الثلاثية النادرة الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في
الإمارات
أمس الجمعة.
وقال الرئيس
الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
إن ممثلين كبارًا من القوات المسلحة والمخابرات العسكرية
الأوكرانية
سينضمون إلى المحادثات اليوم السبت.
