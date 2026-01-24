تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخباري
عربي-دولي

عربي-دولي

في أبو ظبي.. ‏ استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا

Lebanon 24
24-01-2026 | 04:53
في أبو ظبي.. ‏ استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا
في أبو ظبي.. ‏ استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا photos 0
قال مصدر مطلع لرويترز إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بوساطة الولايات المتحدة استؤنفت اليوم السبت في أبوظبي.

وبدأت المحادثات الثلاثية النادرة الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في الإمارات أمس الجمعة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ممثلين كبارًا من القوات المسلحة والمخابرات العسكرية الأوكرانية سينضمون إلى المحادثات اليوم السبت.
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: هناك تفاصيل تتطلب المزيد من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا وأميركا
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: من السابق لأوانه التكهن بنتائج محادثات ابو ظبي
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا وأميركا تحرزان تقدما في المحادثات بشأن أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو: الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان محادثات بشأن الحرب مع أوكرانيا في ميامي نهاية الأسبوع الجاري
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

وقال الرئيس

الأوكرانية

فولوديمير

زيلينسكي

الإمارات

